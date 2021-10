Tiny Wings: Klassiker ab sofort bei Apple Arcade erhältlich

Nach Angry Birds ist Tiny Wings wohl das Spiel, das mich am meisten an meine ersten Jahre mit dem iPhone erinnert. Der Klassiker wurde im Jahr 2011 von Apple zum Spiel des Jahres gekürt und wurde mehrere Millionen Mal aus dem App Store geladen. Ab heute bekommt ihr Tiny Wings nicht mehr nur als 1,99 Euro „teuren“ Download, sondern auch auf Apple Arcade.

In Tiny Wings wir der Traum vom Fliegen wahr, indem man Hügel als Sprungschanzen verwendet und an ihnen an Schwung gewinnt und abhebt. Die kleinen Vögel werden dabei mit einem Finger gesteuert, mit dem man einfach nur das Display antippen muss, um die Flügel anzulegen und in den Sinkflug zu gehen. Eine wirklich einfache Sache, die gerade deswegen ziemlich viel Spaß macht.

Zur Auswahl stehen auch in Tiny Wings+ zwei Spielmodi: Tagesausflug und Flugschule, zusätzlich gibt es auf dem iPad einen Split-Screen-Multiplayer. Der Tagesausflug ist ein Highscore-Modus, in dem man verschiedene Aufgaben erfüllen und so weit wie möglich fliegen muss. In der Flugschule müssen 30 handgefertigte Level gemeistert werden.

Falls ihr Tiny Wings noch gar nicht kennt und ein aktives Abonnement bei Apple Arcade habt, schaut auf jeden Fall mal rein. Wenn ihr es schon vor zehn Jahren gespielt habt, ist die Neuveröffentlichung ja vielleicht eine gute Gelegenheit, noch einmal einen Flug zu starten.