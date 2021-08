TomTom Go: Navigation mit CarPlay dank Update verbessert

Es ist eine Funktion, die mir auch das eingebaute Navi im Auto bietet und das ich mir auch von Google Maps oder Apple Karten in CarPlay wünschen würde. Wer auf TomTom Go (App Store-Link) setzt, darf sich jetzt bereits über ein entsprechendes Update freuen. In Version 2.7, die heute im App Store erscheinen soll, wird die Routenleiste auch in der CarPlay-Ansicht integriert.

Auf der Routenleiste von TomTom bekommen Autofahrerinnen und Autofahrer auf einen Blick eine leicht zu erfassende Übersicht aller relevanten Informationen zum Verkehr auf ihrer geplanten Route. Eindeutige Symbole zeigen beispielsweise an, wie weit man von der nächsten Tankstelle oder EV-Ladestation entfernt ist, ob es zu Verkehrsbehinderungen auf der Strecke kommt und wie hoch der zu erwartende Zeitverlust ist. Wo es legal ist, weist die Routenleiste außerdem auf Wunsch auf Radarkameras hin – inklusive einer Distanzangabe, wie weit der Blitzer noch entfernt ist.

Ebenfalls sehr lobenswert: Ab sofort werden die Karten in TomTom Go nicht mehr nur quartalsweise aktualisiert, sondern jeden Monat. Außerdem bringt das Update einige kleinere Verbesserungen in der Software.

Vor mehr als zehn Jahren war TomTom auf meinem iPhone 3GS meine erste Navi-App, damals habe an die 100 Euro für die Anwendung bezahlt. Mittlerweile bietet TomTom seinen Service in einem Abo an, der ab 1,99 Euro pro Monat zu haben ist. Die Preise sind dabei aus meiner Sicht fair gestaltet, das Familienabo für sechs Personen kostet pro Jahr beispielsweise 19,99 Euro.

Eine längere Autofahrt habe ich ja gerade erst hinter mir, ich kann mir aber durchaus vorstellen, die App in den kommenden Wochen noch einmal ausführlicher zu testen und mich dann noch mal mit detailliertem Feedback bei euch zu melden – spätestens wenn es in den Herbstferien für viele wieder länger auf die Straße geht.