Twelve South Curve SE: Stilvoller MacBook-Ständer jetzt auch in Weiß verfügbar

Wer sein MacBook auf dem Schreibtisch nutzt, beispielsweise als Zweitscreen beim Anschluss an ein externes Display, setzt häufig auf eine entsprechende Halterung, um nebenbei entspannt tippen zu können und den MacBook-Screen auf einer angenehmen Höhe zu wissen. Auch ich, die gerade aufgrund von mächtigem Baulärm in mein Exil-Büro in die Wohnung eines Freundes geflüchtet bin, wünsche mir der Handgelenke und dem Rücken zuliebe schon jetzt eine etwas ergonomischere Halterung für mein MacBook.

Die Twelve South Curve-Halterung hebt das MacBook um einige Zentimeter an, und neigt den Apple-Laptop zusätzlich noch in einen etwas ergonomischeren Winkel. „Du verwendest den attraktivsten Laptop der Welt. Warum solltest du ihn nicht mit dem schönsten Ständer kombinieren?“, fragt das Twelve South-Team auf der eigenen Produktseite. „Bei MacBook-Zubehör kommt es auf das Design an. Deshalb solltest du dein MacBook auf dem Curve platzieren. Mit seiner schönen matten Oberfläche und dem verbesserten ergonomischen Design ist es die ultimative Kombination von Stil und Funktionalität.“ Die Curve-Halterung ist mit allen MacBooks ab 13 Zoll kompatibel.

Curve SE passt perfekt zu weißem Apple-Zubehör

Bisher war der Twelve South Curve nur in einer mattschwarzen Farbvariante erhältlich, die sich vor allem auf dunklen Schreibtischen hervorragend eingebunden hat. Nun hat der US-amerikanische Hersteller jedoch auch den Curve SE, eine mattweiße Variante des beliebten MacBook-Ständers, veröffentlicht. Diese soll sich auf modernen hellen Arbeitsplätzen besonders gut machen und sich dort unauffällig ins Design einfügen. „Curve SE ergänzt auch deine Magic Mouse, das Netzteil, die Kabel und die Tasten deiner Magic-Tastatur“, erklärt Twelve South.

Die Twelve South Curve SE-Halterung wird aus einem einzigen Stück Metall hergestellt und verfügt sowohl auf der Unterseite als auch an den beiden Haltearmen über rutschfeste Silikonauflagen. Die Maße betragen 14,9 x 26,3 x 22,2 cm bei einem Gewicht von 650 Gramm. Die neue weiße Variante des Curve SE kann ab sofort auf der Website von Twelve South zum Preis von 59,99 USD (ca. 54,90 Euro) bestellt werden, die schon länger erhältliche schwarze Version ist zum Preis von 59,99 Euro bei Amazon in Deutschland zu haben.