Twitter: Elon Musk spammt eigene Tweets in den „Für dich“-Feed der User

Wer noch bei Twitter (App Store-Link) aktiv ist, dürfte in diesen Stunden zahlreiche Tweets vom neuen Twitter-CEO Elon Musk in der „Für dich“-Timeline finden. Wie The Verge aufzeigt, berichteten zahlreiche User, dass sie Tweets und Antworten von Elon Musks Twitter-Account in ihren Feed geschwemmt sahen – sogar bei solchen Twitter-Usern, die dem Twitter-Chef nicht einmal folgen.

„Einige von uns hier bei The Verge sehen mehr Musk-Antworten als sonst, und ich persönlich habe fünf ganz oben in meinem Feed gezählt, mit vielen weiteren, die zwischen Tweets von anderen Nutzern eingestreut sind. Das Gleiche gilt für einige Accounts, die Elon Musk nicht einmal folgen.“

Ähnlich geht es auch zahlreichen anderen Twitter-Nutzern und -Nutzerinnen, die diese Entdeckung im Kurznachrichtendienst selbst kundtun.

Is everyone else’s entire For You page Elon replies 😅 — Zoë Schiffer (@ZoeSchiffer) February 13, 2023

Um die Probe aufs Exempel zu machen, habe ich den noch bestehenden appgefahren-Account bei Twitter aufgerufen – und siehe da, im „Für dich“-Feed werde ich gleich mit zwei Musk-Tweets an oberster Stelle begrüßt. Nach einem eingestreuten Werbe-Tweet folgen sogleich drei weitere Tweets des Twitter-CEOs, ehe dann Beiträge von anderen Accounts folgen.

Der Musk-Spam im eigenen Twitter-Feed ist wohl das Resultat von Musks Beschwerde, dass seine Tweets nicht über genügend Reichweite verfügen sollen. Im Zuge einer Besprechung wurde ein leitender Ingenieur von Musk gefeuert. Auch wir berichteten darüber. Am letzten Wochenende kündigte Musk zudem eine Änderung an, um sein „Sichtbarkeits“-Problem zu lösen. Man kann nur hoffen, dass der aktuelle Musk-Spam baldmöglichst zurückgenommen wird – es sei denn, genau das ist beabsichtigt worden, um dem Chef um jeden Preis mehr Reichweite zu verschaffen.