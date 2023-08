Twitter-Zentrale: Extravagantes „X“ auf dem Dach musste abmontiert werden

Das ging schnell: In der letzten Woche kündigte Twitter-Chef Elon Musk an, den eigenen Kurznachrichtendienst Twitter in „X“ umzubenennen. Mittlerweile sind auch die iOS- und Android-Apps mit dem neuen Design und Namen versehen worden.

Und auch in der Firmenzentrale im kalifornischen San Francisco wollte Musk gleich klarstellen, dass aus dem blauen Vögelchen nun ein simpler Buchstabe geworden ist: Eine riesige X-Metallkonstruktion wurde zügig auf dem Dach des Hauptquartiers installiert und von Sandsäcken stabilisiert. Das X sorgte aber schon kurz nach der Errichtung für Beschwerden, vor allem von Anwohnern aus benachbarten Gebäuden.

Wie unter anderem CNBC berichtet, habe Twitter laut einer Beschwerde der Stadt Inspektoren wiederholt den Zugang zum Dach verwehrt und ihnen erklärt, das X-Logo sei ein „temporäres beleuchtetes Zeichen für eine Veranstaltung“.

Patrick Hannan, Kommunikationsdirektor des San Francisco Department of Building Inspection and City Planning, bestätigte gegenüber The Verge in einer E-Mail, dass dem Eigentümer des Gebäudes, in dem sich der Twitter-Hauptsitz befindet, ein Bescheid über einen Verstoß ausgestellt wurde und dass „im Laufe des Wochenendes beim Department of Building Inspection and City Planning 24 Beschwerden über die nicht genehmigte Struktur eingegangen sind, einschließlich Bedenken hinsichtlich der strukturellen Sicherheit und der Beleuchtung.“

Es gäbe darüber hinaus keine Genehmigung für den Abbau des Logos, zudem wolle die Behörde dem Eigentümer des Gebäudes eine Geldstrafe für die „Baugenehmigung für die Installation und den Abbau der Struktur“ auferlegen und die Inspektions- und Ermittlungskosten der Behörde weiterleiten werde. In der Nacht hatte die gleißend helle und teils flackernde Beleuchtung den Nachtschlaf gestört. Bei Twitter gibt es Videos des illuminierten X-Logos bei Nacht.