Ugreen bringt starkes 200W-Netzteil zum Sparpreis

Wenn ich das Haus mit meinem Rucksack verlasse, habe ich mein MacBook Pro und mein Ugreen-Netzteil dabei, um unterwegs meine Geräte laden zu können. Derzeit setze ich auf das Ugreen Nexode Ladegerät mit 140 Watt, was für meine Bedürfnisse völlig ausreichend ist. Wenn es aber etwas mehr sein darf, startet jetzt das neue Netzteil aus der Nexode-Reihe (Amazon-Link), das sogar 200 Watt liefert.

Ausgestattet mit 3x USB-C und 1x USB-A kann man mit dem Ladegerät bis zu vier Geräte gleichzeitig aufladen. Unter anderem lassen sich zwei Laptops mit je 100 Watt gleichzeitig schnell aufladen, wobei pro Port das Maximum bei 140 Watt liegt. Da Ugreen weiterhin auf Galliumnitrid setzt, sind die Abmessungen des Netzteils kompakt, sodass der Charger im Reisegepäck nicht zu sehr auffällt.

Vier Geräte gleichzeitig besonders schnell aufladen

Wenn ihr Geräte habt, die viel Leistung vertragen, könnt ihr sie mit dem neuen Ugreen Nexode besonders schnell aufladen. Ein großes MacBook Pro erreicht mit 140 Watt Leistung innerhalb von 30 Minuten wieder 56 Prozent Ladung, um so Downtime zu vermeiden. Optisch ist der Charger klassisch gestaltet und kann mehrere Ladegeräte ersetzen.

Nutzt man übrigens alle vier Ports gleichzeitig, erfolgt die Ladeverteilung mit 100, 60, 15 und 15 Watt. Je mehr Leistung verfügbar ist, desto schneller lassen sich angeschlossene Geräte aufladen.

Zum Marktstart günstiger kaufen

Und wer jetzt denkt, dass ein solches Ladegerät ein Vermögen kosten muss, liegt falsch: Mit dem aktuellen Coupon auf der Produktseite fällt der Preis von 79,99 Euro auf faire 59,99 Euro.