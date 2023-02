Ultimate Sackboy: Sieht schick aus und will an euer Geld

Insbesondere wenn ihr in den letzten Jahren auf einer PlayStation gespielt habt, dann ist euch der Name Sackboy vielleicht geläufig. Die kleine Stofffigur tauchte erstmals in LitleBigPlanet auf und war danach auch in einigen anderen Spielen zu Gast. Nun ist der kleine Held auch auf iPhone und iPad gelandet: Ultimate Sackboy (App Store-Link) steht zum Download bereit.

Eines muss ich bereits kurz nach dem Download sagen: Ultimate Sackboy sieht auf den mobilen Geräten wirklich fantastisch aus. Und damit meine ich nicht nur die kleine Figur, sondern die gesamte Gestaltung der Spielwelt. Im ersten Moment war ich tatsächlich hocherfreut.

Ultimate Sackboy ist nicht viel mehr als Temple Run

Doch bereits nach den ersten Sekunden musste ich feststellen: Das Entwicklerteam hat zwar kreative Grafiken gestaltet, aber nicht unbedingt Kreativität bei der Spielidee bewiesen. Ultimate Sackboy ist einer der unzähligen Nachahmer des Spiele-Klassikers Temple Run aus 2011. Ihr lauft auf einer von drei Spuren geradeaus und müsst durch Wischbewegungen in vier Richtungen Hindernissen ausweichen.

Leider ist der Schwierigkeitsgrad von Ultimate Sackboy auch eher überschaubar, denn es handelt sich nicht um einen Endless-Runner. Stattdessen läuft man immer nur rund 30 Sekunden, was am Ende nicht wirklich eine große Hürde darstellt.

Natürlich hat man in Ultimate Sackboy nicht vergessen, einige nette Extras einzubauen: Münzen, Diamanten, geheimnisvolle Taschen und viele weitere Dinge, die wir aus Freemium-Spielen kennen. Da ist es wenig verwunderlich, dass es auch in Ultimate Sackboy In-App-Käufe gibt, mit denen ihr vermeintliche Extras freischalten könnt.

Am Ende ist das einfach schade, denn eine beliebte Figur und eine tolle Grafik wurden in etwas verpackt, dass im App Store bereits etliche Male gibt. Den Download kann man sich wahrlich sparen.