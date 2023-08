Ulysses: Schreibprogramm unterstützt jetzt Gleichungen

Das aus deutscher Entwicklung stammende Schreibprogramm Ulysses ist für iPhones, iPads und Macs (App Store-Link) erhältlich und kann ab iOS/iPadOS 15.0 bzw. macOS 11.0 installiert werden. Nun hat das Entwicklerteam ein Update auf Version 31 herausgegeben und bietet für iPhone, iPad und Mac neue Features und Fehlerbehebungen. Die Updates liegen in den jeweiligen Stores zum Download bereit.

„Ulysses ist deine ultimative Schreibumgebung für Mac, iPhone und iPad. Eine angenehme, konzentrationsfördernde Benutzeroberfläche, effizientes Dokumentenmanagement, nahtlose Synchronisierung und flexible Exportoptionen machen Ulysses zu einem erstklassigen Werkzeug für alle, die schreiben.“

So heißt es im App Store bezüglich des vielseitig einsetzbaren Schreibprogramms. Mit der nun erschienenen Aktualisierung für Ulysses hat man eine weitere, von der Community oft nachgefragte Funktion integriert. Schon im letzten Jahr setzte man die Integration von Tabellen im eigenen Schreibprogramm um, nun folgen Gleichungen. Letztere lassen sich in Ulysses einfach eingeben und auf allen unterstützten Geräten nutzen.

Das sagt der Changelog dazu:

Schreibe Gleichungen mit LaTeX

Vorschau von Gleichungen im Editor

Exportiere Gleichungen in PDF, DOCX, HTML, ePub und Markdown

Gleichungen in WordPress, Ghost und Micro.blog veröffentlichen

Darüber hinaus hat man sich in der neuen Version auch um die beliebte Projektfunktion gekümmert. Es lassen sich jetzt Projekte duplizieren, Projekte archivieren und sogar archivierte Projekte duplizieren – was grundlegende Projektvorlagen ermöglicht. Ulysses sollte in Version 31 auch etwas schneller starten und verschiedene Synchronisierungskonflikte automatisch besser lösen.

Die Aktualisierung auf Version 31 von Ulysses steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen im (Mac) App Store zum Download bereit. Ulysses lässt sich kostenlos herunterladen, die Finanzierung erfolgt über ein Abonnement. Letzteres lässt sich für 5,99 Euro/Monat beziehungsweise 39,99 Euro/Jahr für alle Geräte buchen, auch eine kostenlose Testperiode ist darin zum Ausprobieren enthalten. Studenten können Ulysses zum ermäßigten Preis von 12,99 Euro sechs Monate lang nutzen, der Rabatt lässt sich in der App beantragen und erfordert einen gültigen Nachweis.