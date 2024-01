UPDF: Allumfassender PDF-Editor mit KI-Unterstützung

Anzeige. Seit Sommer 2023 habe ich UPDF auf meinem Mac installiert und nutze das PDF-Tool als mein Standardprogramm. Vorschau auf dem Mac ist schon ganz nett, mit UPDF kann man aber einfach viel mehr machen. Und mit Künstlicher Intelligenz wird der PDF-Editor noch mächtiger und sorgt dafür, dass Aufgaben noch schneller erledigt werden können. Sichert euch jetzt einen exklusiven Rabatt auf UPDF Pro mit AI unlimited!

UPDF AI ist ein kostenpflichtiges Add-on, das in verschiedenen Preisstufen erhältlich ist. Während bisher die Anfrage an die Künstliche Intelligenz begrenzt waren, gibt es mit UPDF AI Unlimited einen neuen Plan, der ab sofort erhältlich ist.

Bis zu 100 GB Cloud-Speicher

Mit UPDF AI könnt ihr nicht nur Fragen stellen, sondern auch PDFs übersetzten oder eine Zusammenfassung anfertigen lassen. Im Standard-Tarif, egal ob monatlich oder jährlich bezahlt, sind bis zu 100 Dateien, bis zu 1.000 Seiten pro Datei, bis zu 2 GB große Dateien, 1.000 Fragen und zusätzlich 10 GB Cloud-Speicher mit dabei. Wer besonders viel mit PDFs arbeitet, kann sich den neuen Unlimited-Tarif ansehen, mit dem ihr unbegrenzt viele Dateien analysieren und unbegrenzt viele Fragen stellen könnt. Das Limit von 1.000 Seiten pro Datei und 2 GB bleiben bestehen, allerdings gibt es satt 10 GB gleich 100 GB Online-Speicher mit dazu.

Speichert ihr eure PDF-Dateien in der Cloud, könnt ihr jederzeit und überall auf eure Dokumente zugreifen. Da UPDF auch als App für iOS und Android verfügbar ist, könnt ihr unterwegs die Bearbeitung fortführen und nahtlos eurer Arbeit nachgehen.

Falls ihr beim Erstellen oder Bearbeiten von PDFs Fragen habt, könnt ihr diese einfach eintippen und die AI liefert euch die passende Antwort. Die Künstliche Intelligenz kann zusammenfassen, erklären, übersetzen, Text schreiben und mehr.

Das kann UPDF

Abgesehen von den praktischen AI-Funktionen, die optional sind, bietet der PDF-Editor eine Vielzahl an praktischen Features. UPDF fungiert nicht nur als PDF-Reader, sondern ermöglicht auch das Annotieren und Kommentieren. Texte könnt ihr mit einem Highlighter markieren und farblich hervorheben, zudem könnt ihr auch den Text auswählen, löschen, ändern und neuen hinzufügen. Natürlich lassen sich auch Fotos einfügen, um den Text besser zu visualisieren, auch können Links in den Text integriert werden. Der PDF-Bild-Editor macht das Bearbeiten von Bildern in PDFs besonders einfach. Wird Text im Dokument markiert, öffnet sich automatisch ein Kontextmenü, über das man Änderungen schnell vornehmen kann. Wichtige Textfunktionen wie die Darstellung in Fett oder Kursiv können so angewandt werden, hier kann man aber auch Tastaturkürzel nutzen.

PDFs in Word, Excel oder PPT umwandeln

Obwohl PDF das gängigste und häufig das beste Format ist, werden manchmal andere Dateiformate benötigt. Mit UPDF lassen sich PDF-Dokumente schnell und einfach umwandeln, unterstützt werden Word, Excel, Powerpoint, CSV, RTF, Text, Bild, XML und HTML. Beim Export bleibt die Darstellung stets beibehalten.

PDFs ausfüllen

Oftmals müssen bei Beantragung diverses Dienste oder Services Dokumente ausgefüllt und verschickt werden. Mit UPDF könnt ihr alle Textfelder bequem per Tastatur ausfüllen und am Ende mit einer digitalen Signatur das Dokument unterschreiben. Ein ausfüllbares PDF in Word erstellen macht nicht so viel Spaß, viel einfacher geht das mit UPDF.

Texterkennung mit OCR

Ist in einem Dokument ein Bild mit fixem Text eingefügt, könnt ihr mit der Texterkennung (OCR) diesen Text extrahieren und in editierbaren Text umwandeln. Der Text kann dann für die weiteren Arbeiten bequem verwendet werden.

UPDF vs Nitro und Foxit

PDF-Editor gibt es einige am Markt. Nitro ist zum Beispiel solch ein Editor, der aber ein relatives altbackenes Design bietet. Mit 17 Euro pro Monat muss man hier auch mehr bezahlen und es gibt keine Einzelplatzlizenz. Des Weiteren spielt auch Foxit mit, wobei dieses Tool sich auf den professionellen Einsatz in Unis, Schulen und Co konzentriert. Mit 152 Euro im Jahr auch nicht günstig. UPDF bietet ein modernes Design, ist einfach zu bedienen und kann auf allen Plattform, also iOS, macOS, Windows und Android verwendet werden. AI-Funktionen werden derzeit zwar in vielen Apps eingebaut, die beiden genannten Alternativen verzichten darauf aber noch. Das Gesamtpaket ist bei UPDF am besten, zudem sind andere Anbieter nochmals deutlich teurer. Einen ausführlichen Vergleich zwischen UPDF vs Nitro und Foxit könnt ihr bei den Herstellern nachlesen.

UPDF: Kostenlos ausprobieren, Vollversion günstiger kaufen

Ich nutze UPDF täglich, in meinem Umfeld oftmals zur Anzeige von Dokumenten. Das Hinzufügen einer Unterschrift ist praktisch und erspart das Ausdrucken und händische unterzeichnen. Der Editor ist einfach zu handhaben und bietet zahlreiche Funktionen, mit denen PDF-Dokumenten schnell und einfach bearbeitet werden können. Solltet ihr einen erweiterten Funktionsumfang für PDF-Dokumente suchen, schaut euch UPDF mal genauer an. UPDF lässt sich kostenlos laden und ausprobieren. Die Vollversion schaltet dann den Vollzugriff frei und PDF-Dateien werden ohne Wasserzeichen gespeichert. Auf der Webseite könnt ihr das neuste Angebot einsehen und maximal sparen. Sichert euch jetzt einen exklusiven Rabatt auf UPDF Pro mit AI unlimited!