Verstecktes Feature: Sprachisolation verbessert Anrufqualität immens

Wer regelmäßig Sprach- oder Videoanrufe über FaceTime oder Messenger wie WhatsApp tätigt, wird sicher schon bemerkt haben, dass die Sprachqualität oft sehr viel besser als bei gewöhnlichen Anrufen über das Mobilfunknetz ist. Wie man die Audio-Qualität von internetbasierten Anrufen noch besser machen kann, verrät die Redaktion von The Verge.

Sie wurden auf einen Tweet aufmerksam, in dem von einem Feature namens Sprachisolation die Rede ist.

i had no clue that a) Voice Isolation was a feature available on the new iPhones / Airpods and b) it worked so well. It’s incredible on the other end — you hear nothing but the person you are talking to. Surprised it’s not automatically turned on!

— can duruk (@can) May 16, 2022