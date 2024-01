Wallflower 2: HomeKit Controller für iPhone und iPad bekommt großes Update

Wer sein altes iPad oder iPhone nicht in Zahlung geben möchte und gleichzeitig im Smart Home auf HomeKit setzt, der kann mit der App Wallflower (App-Store-Link) sein altes Apple-Gerät in einen Controller für das Smart Home verwandeln. Die App, die wir euch bereits in 2019 erstmalig vorgestellt haben, hat nun ein großes Update bekommen und kann ab sofort auch Kalendereinträge, das Wetter und weitere HomeKit-Features darstellen. Was aber bleibt: die hohen Abo-Kosten.

Wallflower soll euch dabei helfen, all eure smarten Geräte über eine einzige Bedienoberfläche steuern zu können. Dabei ist die App so programmiert, dass sie auf Raumebene funktioniert und euch initial alle eingeschalteten Geräte anzeigt, aufgeteilt in „Geräte“, „Szenen“ und „Sensoren“. Mit einer Tippgeste seht ihr dann die Geräte, die darüber hinaus in dem jeweiligen Raum installiert sind. Alternativ könnt ihr auf dem Screen aber auch das gesamte Haus darstellen lassen.

Auf der linken Bildschirmhälfte, wo vormals nur eine Uhr zu sehen war, gibt es nach dem Update auf Wallflower 2 weitere Features zu sehen, etwa Wetter-Updates, Kalendereinträge oder Benachrichtigungen, wie zum Beispiel Akku-Meldungen. Die App weist euch in Sachen Wetter ebenfalls daraufhin, wenn ihr einen Regenschirm mitnehmen solltet oder wenn es Unwetterwarnungen gibt.

Eine Oberfläche für Gäste lässt sich ebenfalls einrichten, sodass auch Besucherinnen und Besucher euer Smart Home einfach steuern können.

Entwickelt wurde Wallflower speziell für das iPad, doch auch auf iPhones könnt ihr die Anwendung nutzen, im Speziellen dann, wenn euch Apples neue „Standby“-Funktion nicht in Gänze gefällt. Wallflower wurde zudem so entwickelt, dass es eben besonders auf den älteren Versionen von iPads und iPhones genutzt werden kann und läuft somit auch unter iOS 9.0 noch rund.

Voller Funktionsumfang für 49,99 Euro pro Jahr

Wie schon in unserer ersten App-Vorstellung angemerkt, kommt Wallflower aber mit einem hohen Preis daher. Daran hat auch das Update nichts geändert. Wer die App mit vollem Funktionsumfang nutzen möchte, muss 7,99 Euro pro Monat oder 49,99 Euro pro Jahr dafür investieren. Für einmalig 69,99 Euro könnt ihr einen Lifetime-Zugang bekommen.