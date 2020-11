Warp Drive: Neues abgedrehtes Rennspiel landet auf Apple Arcade

Ihr habt euch früher schon bei F-Zero gelangweilt, weil es zu langsam war? Dann gibt es jetzt auf Apple Arcade die richtige Neuerscheinung für euch. In Warp Drive (App Store-Link) stehen Highspeed-Teleportrennen im Mittelpunkt. Das Spiel kann ab sofort auf iPhone, iPad, Mac und Apple TV installiert werden, wenn ihr ein aktives Abo bei Apple Arcade habt.

Gefahren, nein besser geschwebt und geflogen wird in Warp Drive mit rasanten Quadrotor-Rennautos und irgendwie bin ich froh, dass es keine Geschwindigkeitsangabe gibt. Spätestens wenn man sich durch die Gegend teleportiert, könnte man wohl eh keine km/h mehr angeben.

Was mir gut gefällt: Die Steuerung. Mit dem linken Daumen lenkt man das Rennauto nach links und rechts, beschleunigt wird in Warp Drive automatisch. Mit dem rechten Daumen bedient man einige Buttons, zum Beispiel zum Driften und Teleportieren oder zum Einsetzen von aufgesammelten Boosts.

Interessant ist das Turnier-Modell, dass sich die Entwickler von Warp Drive ausgedacht haben. Die Entwickler lassen uns darüber folgendes wissen:

Wag dich an verschiedene dynamisch generierte Turniere, in denen Zufallsoptionen in jeder einzelnen Spielsitzung für ein ganz neues Spielerlebnis sorgen! UPGRADE dein Auto zwischen den Rennen und schnapp dir immer neue DRIFT-, BOOST- und WARP-Fähigkeiten, mit denen dein Sieg in Reichweite gerät. Hör auf deinen schroffen Manager Lenny oder ignorier seine Worte einfach. Was wissen Außerirdische schon vom Rennsport, hm?!