Shopping-Wahnsinn: Bei diesen Black Friday Angeboten habe ich zugeschlagen

Der Auftrag der Frau war klar: In der Küche muss Platz geschaffen werden für einen kleinen Kräutergarten, damit man auch in den Wintermonaten frisches Basilikum und auch mal ein Salatblatt geerntet werden kann. Praktischerweise gab es am Black Friday die passenden Angebote für mich.

Zunächst einmal musste aber mein Echo Show der zweiten Generation dran glauben. Er hat auf unserer Theke einfach zu viel Platz weggenommen und war ohnehin nicht als Speaker, sondern im Prinzip nur als Uhr im Einsatz. Aus diesem Grund habe ich ihn bereits durch einen Echo Dot der vierten Generation mit Uhr ersetzt, denn auf letztere wollten wir in der Küche nicht verzichten. Unser Backofen zeigt nämlich immer nur ein halbes Jahr lang die richtige Uhrzeit an und ist in der Ecke der Küche recht schlecht sichtbar. Die Musik-Wiedergabe erfolgt übrigens nicht über den Echo Dot, sondern über einen Sonos One SL, der neben dem Kühlschrank an der Wand hängt.

Der neue Echo Dot (4. Generation) | Smarter... Wir stellen vor: der neue Echo Dot mit Uhr – unser beliebtester smarter Lautsprecher mit Alexa. Das geradlinige, kompakte Design sorgt für satten Klang, dank klarem Sound und ausgewogener...

Perfekt für Ihren Nachttisch – Das LED-Display zeigt die Uhrzeit, Wecker sowie Timer an. Durch eine kurze Berührung an der Oberseite können Sie außerdem einen Wecker in den Schlummermodus...

Den frei gewordenen Platz wollen wir durch einen kleinen Kräutergarten nutzen und hier muss ich ehrlicherweise sagen, dass ich mich gar nicht groß nach Alternativen umgesehen habe. In der Black Friday Woche wird die vernetzte Version des Lilo Connect Indoor Garden zum Sonderpreis verkauft, statt 129,95 Euro werden bei Amazon nur 90,99 Euro verlangt.

Basilikum, Minze und Schnittlauch werden als Kapseln mitgeliefert, es können aber auch etliche andere Kräuter, Gemüsesorten und Salate über den Hersteller bezogen werden. Ebenso gibt es leere Kapseln, die man mit eigenem Saatgut befüllen kann.

Sonst kann ich euch noch gar nicht viel über den Lilo Connect sagen. Ich werde ihn hoffentlich in den kommenden Tagen in Betrieb nehmen und dann ja eh erst nach ein paar Wochen wissen, ob das mit dem Wachstum alles so hinhaut, wie es hinhauen soll. Meine Erfahrungen werde ich dann aber auf jeden Fall noch mal mit euch teilen. Wenn euch das Design und die Idee des Lilo Connect zusagen, könnt ihr heute aber noch etwas sparen. Die ohne App-Anbindung ausgestattete Variante ist mit 69,97 Euro sogar noch etwas günstiger.

17 Bewertungen Lilo, Ihr smarter Indoor-Garten ❃ Die... Keine Lust mehr auf verwelktes Basilikum? Der Indoor-Kräutergarten Lilo sichert Ihnen das ganze Jahr über eine frische Ernte mit unseren neuen Kapseln. Kräuter, Blumen und sogar Mini-Gemüse...

EINFACH: Setzen sie die Kapseln in den Schwimmer ein. Befüllen Sie alle zwei Wochen die Töpfe mit Wasser. Lilo kümmert sich um den Rest!