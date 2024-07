WhatsApp testet AirDrop-ähnliche Funktion „Nearby Share“

WhatsApp (App Store-Link) arbeitet schon länger an einer Funktion, die es ermöglicht, Dateien ohne Internetverbindung zu teilen, ähnlich wie es bei Apples AirDrop der Fall ist. Nachdem diese Funktion zunächst auf Android getestet wurde, scheint sie nun auch für iPhone-Nutzer zugänglich zu sein.

Laut WABetaInfo enthält die neueste Beta-Version von WhatsApp für iOS, die über TestFlight verfügbar ist, die “Nearby Share”-Funktion. Diese erlaubt es Nutzern und Nutzerinnen, Fotos, Videos und Dokumente drahtlos und Ende-zu-Ende-verschlüsselt mit Personen in der Nähe zu teilen. Aufgrund von iOS-Beschränkungen funktioniert die Funktion jedoch etwas anders als auf Android. Während die Android-Version automatisch Geräte in der Nähe erkennt, müssen iPhone-User einen QR-Code scannen, um die Dateifreigabe zu starten. Ein bemerkenswertes Merkmal von Nearby Share ist, dass es voraussichtlich plattformübergreifend zwischen iOS und Android funktionieren wird, was den Dateitransfer zwischen verschiedenen Geräten erleichtert.

WhatsApp Nearby Share wird in der Beta-Version getestet

Obwohl Nearby Share in der neuesten Beta-Version von WhatsApp enthalten ist, steht sie derzeit nur für interne Tests zur Verfügung. Es gibt noch keine Informationen darüber, wann die Funktion für alle verfügbar sein wird. Sobald ein solches Update im App Store bereitsteht, erfahrt ihr es bei uns.