Withings ScanWatch Horizon: Neue Hybrid-Smartwatch erinnert an edle Taucheruhr

Der Hersteller Withings dürfte vielen von euch ein Begriff sein. Die Wellness-Produkte des Unternehmens umfassen smarte Körperwaagen wie die Withings Body Cardio, aber auch Fitness-Tracker und stilvolle Smartwatches. Letzteres Segment hat nun Zuwachs bekommen: Mit der Withings ScanWatch Horizon gibt es eine Hybrid-Smartwatch, die sich designtechnisch an luxuriösen Taucheruhren orientiert.

Die Withings ScanWatch Horizon dürfte sich aufgrund ihres Designs vor allem an die männliche Kundschaft richten und kombiniert ein traditionelles mechanisches Format mit einem kleinen digitalen Display und zahlreichen smarten Features. Im Vergleich zu vielen anderen Smartwatches sieht man auch diesem Wearable von Withings nicht auf den ersten Blick an, dass es sich am Handgelenk um eine Smartwatch handelt.

Die Inspiration für die 42 mm-ScanWatch Horizon stammt laut Hersteller von „Luxus-Taucheruhren“ wie der Submariner oder der Seamaster und zeigt sich im reflektionsarmen Saphirglas-Case mit Titan-Finish, einem drehbaren Edelstahlrahmen und einem fluoreszierenden Zifferblatt für eine bessere Sichtbarkeit in schlechten Lichtverhältnissen. Ein Taucheruhr-Ersatz ist die Neuerscheinung allerdings nicht: Die Wasserdichtigkeit von 10 ATM erlaubt keine tiefen Taucheinsätze, aber immerhin Wasseraktivitäten wie Surfen, Schnorcheln und Schwimmen bis 100 m Tiefe.

ScanWatch Horizon erkennt mehr als 30 Aktivitäten

Als Fitness-Tracker bietet die Withings ScanWatch Horizon eine automatische Erkennung von mehr als 30 Aktivitäten, darunter Gehen, Laufen, Schwimmen und Radfahren. Eine Bluetooth-Anbindung erlaubt es, mit Hilfe des Smartphone-GPS auch absolvierte Routen zu tracken. Der integrierte Akku soll laut Hersteller für eine Laufzeit von bis zu 30 Tagen ausreichen, bevor ein erneuter Ladevorgang nötig wird. Die gesammelten Fitnessdaten werden mit der Withings Health Mate-App für iOS und Android synchronisiert und können an Dritt-Apps wie Apple Health, Strava oder Google Fit weitergegeben werden.

Auch die mittlerweile üblichen Sensoren zur Herzfrequenz- und Sauerstoffsättigungs-Messung sind mit an Bord. Ebenfalls möglich ist es, ein 30-sekündiges Ein-Kanal-EKG aufzunehmen, wie man es auch schon von aktuellen Modellen der Apple Watch kennt. Zudem ist ein Schlaf-Tracking möglich, bei dem auch eventuelle Schlafprobleme wie Schlafapnoe, bei der die Atmung während des Schlafs aussetzt, erkannt werden können.

Die Withings ScanWatch Horizon ist ab sofort in Deutschland, Großbritannien und Frankreich zum Preis von 499,95 Euro in zwei Farben – dunkelgrün und dunkelblau – erhältlich und kann auf der Website von Withings bestellt werden. Auch Wechsel-Armbänder lassen sich dort erwerben.

Fotos: Withings.