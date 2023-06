WWDC 2023: Apple stellt AR-/VR-Headset „Apple Vision Pro“ vor

Die Gerüchte hielten sich in den vergangenen Monaten wacker, fast wöchentlich gab es neue Berichte zu Apples erstem AR-/VR-Headset. Während der WWDC 2023-Keynote hat Apple nun die Katze aus dem Sack gelassen und endlich das lang ersehnte Headset namens Apple Vision Pro erstmals der Öffentlichkeit im Rahmen einer „One more thing…“-Ankündigung präsentiert.

Apple Vision Pro kann entweder mit den Augen, den Händen oder der Stimme gesteuert werden. Apps können in der Umgebung in beliebiger Größe genutzt werden, auch Fotos lassen sich ansehen, Filme schauen oder mit anderen Menschen interagieren. Beim Aufsetzen sieht man zunächst die eigene Umgebung. Eine Art Homescreen zeigt alle Möglichkeiten, die Apple Vision Pro zu nutzen, auf. Apps werden in sogenannten „Spaces“ geöffnet und passen sich entsprechend der geöffneten Fenster an. Über eine Digital Crown lässt sich durch Drehen der Faktor der Immersion steuern, entweder eine Ansicht im eigenen Raum oder eine VR-Umgebung.

Ein Feature namens EyeSight soll für eine möglichst natürliche Verwendung der AR-/VR-Brille sorgen. So sollen andere Personen trotz des aufgesetzten Headsets die Augen des Nutzers bzw. der Nutzerin sehen lassen. Vision Pro bietet zudem eine Unterstützung für externe Bluetooth-Accessoires wie Tastaturen und ermöglicht auch FaceTime samt Spatial Audio sowie das Teilen von Apps und Inhalten per SharePlay.

Verbaut wurde ein 4K-Display samt einer 3D-Kamera, die 3D-Aufnahmen tätigen und abspielen kann, inklusive Spatial Audio. Beim Ansehen eines Films wird der Hintergrund automatisch gedimmt und auch hier von Spatial Audio für eine beste Audio-Erfahrung Gebrauch gemacht. Inhalte von Apple TV+ und 3D-Filme werden unterstützt. Im Spiele-Bereich werden über 100 Apple Arcade-Games zum Start zur Verfügung gestellt, darunter NBA2K.

Auch bezüglich des Designs äußerte man sich während der Keynote. Die gesamte Vorderseite besteht aus einem einzigen Stück Glas, das als Linse für das Augenlicht und die Kameras dient und mündet in einen leichten Aluminium-Rahmen, der die Digital Crown mit einschließt. Die Größe des Bandes lässt sich leicht mit einem Einstellrad ändern oder einfach auswechseln. Auch für Kurz- oder Weitsichtige gibt es Zeiss-Linsen, die magnetisch anheften. Apple setzt auf einen externen Akku, der mit einem gewobenen Kabel mit dem Headset verbunden wird und rund zwei Stunden pro Ladung bieten soll.

Im Inneren werkelt ein MicroOLED-Apple Silicon-Backplane, das laut Apple eine „riesige Anzahl von Pixeln“ aufweist: Genauer gesagt 23 Millionen Pixel auf beiden Displays mit 4K-Auflösung, Wide Color und HDR. Vision Pro verwendet das so genannte „Audio Ray Tracing“, um den eigenen Raum und die darin befindlichen Oberflächen abzubilden. Die Hochleistungs-Augenverfolgung verwendet Hochgeschwindigkeitskameras und LEDs und ist laut Apple „so präzise, dass die Hände völlig frei sind“.

Für die Performance sorgt ein Apple R1-Chip, der insgesamt zwölf Kameras, fünf Sensoren und sechs Mikrofone steuert. R1 eliminiert Verzögerungen und überträgt neue Bilder in 12 Millisekunden auf den Bildschirm, achtmal schneller als ein Wimpernschlag. Das Headset ist in der Lage, zunächst das eigene Gesicht zu scannen, und stellt dann die Person digital da, so dass sich virtuell FaceTime mit jemandem machen lässt, während man das Headset trägt.

Als Software kommt visionOS zum Einsatz. „visionOS ist das erste Betriebssystem, das von Grund auf für räumliche Datenverarbeitung entwickelt wurde“, erklärt Apple während der Keynote. Schon zum Start unterstützen Teams, Webex und Zoom die 3D-Personas für Videoanwendungen. Das neue Headset bietet zudem einen Support für Unity und verfügt über einen eigenen App Store mit speziell aufbereiteten Anwendungen für Vision Pro.

Auch in Bezug auf Sicherheit und Privatsphäre gab es Informationen von Apple. Das Headset nutzt die Iris des Auges, um das Vision Pro per Optic ID zu entsperren. Daten sind verschlüsselt, verlassen niemals das Gerät und arbeiten zusammen mit Secure Enclave. „Wo du hinschaust, bleibt privat. Apps und Websites können nicht sehen, was du dir ansiehst.“ Die Daten durchlaufen einen separaten Prozess, um für noch mehr Privatsphäre zu sorgen.

„Apple Vision Pro wird die Art und Weise, wie wir kommunizieren, zusammenarbeiten, arbeiten und Unterhaltung genießen, verändern“, erklärt Apple-CEO Tim Cook während der Keynote bezüglich der Neuerscheinung. Auch Disney will bereits ab Tag Eins über Disney+ eigene Inhalte für die Vision Pro bereitstellen, darunter den Star Wars-Spinoff The Mandalorian.

Apple Vision Pro wird Anfang des nächsten Jahres zunächst in Apple Stores in den USA zum Preis von 3.499 USD erhältlich sein. Danach soll das Headset in weiteren Ländern verfügbar gemacht werden.