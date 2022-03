Xlayer MagFix Pro: Magnetisches Ladekabel mit Ständer im Angebot

Mit dem iPhone 12 hat Apple den MagSafe-Standard eingeführt und auch ein eigenes Ladekabel auf den Markt gebracht. Doch Apples MagSafe-Ladekabel hat ein Problem: Es kann nichts. Im Vergleich zum Anschluss eines normalen Lightning-Kabels bietet es keine Vorteile.

Die Magnete auf der Rückseite des iPhones haben es Zubehör-Herstellern allerdings erlaubt, ganz ähnliche Produkte auf den Markt zu bringen. Xlayer hat nun ein neues Zubehör veröffentlicht, dass ihr zum Start etwas günstiger kaufen könnt.

Das Xlayer MagFix Pro (Amazon-Link) ist ein Ladekabel, das ebenfalls magnetisch an der Rückseite aller iPhone 12 und iPhone 13 Modelle haftet. Die Besonderheit: Es ist ein kleiner Ständer verbaut, der ausgeklappt werden kann. So könnt ihr euer iPhone aufstellen, um beispielsweise ein Video anschauen zu können. Sicherlich nicht die innovativste Idee, aber am Ende etwas, das Apple selbst nicht bietet.

Beachtet werden muss allerdings, dass das Xlayer MagFix Pro Kabel kein echtes MagSafe bietet, sondern nur normales Qi-Charging mit Magneten. Die maximale Leistung liegt daher nicht bei 15 Watt, sondern nur bei 7,5 Watt. Dafür zahlt man aber auch deutlich weniger und bekommt eine zusätzliche Funktion geboten.

Während das Original-MagSafe-Kabel von Apple bei Amazon derzeit 20 Prozent reduziert ist und immer noch 35 Euro kostet, bezahlt ihr für das Xlayer MagFix Pro nur 19,95 Euro, wenn ihr den Gutscheincode appgefahren3 einlöst. Der Versand ist für Prime-Mitglieder kostenlos.