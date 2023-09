YouTube Create: Neue Video-Editing-App im TikTok-Stil

Die bekannte Video-Plattform YouTube bringt eine neue App namens YouTube Create heraus, mit der man Videos direkt auf dem Smartphone bearbeiten kann. So gab das Unternehmen am Donnerstag in einer Blogmitteilung () bekannt. Die neue App könnte mehr Menschen dazu ermutigen, sogenannte „Shorts“ zu erstellen, die YouTube-Videos im TikTok-Stil nachempfindet. Im Allgemeinen ist es nach wie vor deutlich einfacher, ein TikTok-Video zu erstellen als ein vollwertiges YouTube-Video, was ein Hauptgrund dafür ist, warum TikTok an Popularität gewonnen hat.

Die Erstellung einer separaten App entsprach auch der Strategie von TikTok, die eigene CapCut-App zu veröffentlichen, mit der man Videos erstellen kann, die sich dann auf TikTok und anderen Plattformen teilen lassen. Auch YouTube ist sich den Vorteilen einer schnellen mobilen Videobearbeitung bewusst und lässt daher im Blog wissen:

„Wir wissen, dass der Produktionsprozess für Videos schwierig sein kann und oft verhindert, dass Erstautoren ihr erstes Video hochladen. Um diesen Prozess zu vereinfachen und es jedem zu ermöglichen, Videos direkt auf YouTube zu erstellen und zu teilen, führen wir eine neue mobile App namens YouTube Create ein. YouTube Create befindet sich derzeit in der Beta-Phase für Android in ausgewählten Märkten. Die App ist kostenlos und wurde entwickelt, um die Videoproduktion für kurze oder längere Videos einfacher und leichter zu machen, so dass Creators mehr Energie auf Dinge verwenden können, die sie kreativ lohnend finden.“

Die YouTube Create-App soll Videobearbeitungstools wie präzises Schneiden und Trimmen, automatische Untertitel, Voiceover-Funktionen und Zugang zu einer Bibliothek mit Filtern, Effekten, Übergängen und lizenzfreier Musik mit Beat-Matching-Technologie bieten, so dass Kreative ihr nächstes YouTube-Video produzieren können, ohne auf eine komplexe Bearbeitungssoftware angewiesen zu sein.

Bei der Entwicklung von YouTube Create hat man auch auf die Video-Community gesetzt: „Die Creators waren eine unglaubliche Quelle für Einblicke und Feedback, als wir diese frühe Version von YouTube Create entwickelt haben, und wir werden weiterhin mit der Creator-Community zusammenarbeiten, wenn wir im Laufe der Zeit neue Funktionen und Möglichkeiten hinzufügen“, lässt YouTube wissen.

Die YouTube Create-App wird ein kostenloser Download werden und soll zunächst als Betaversion für Android-Geräte in „ausgewählten Märkten“ verfügbar gemacht werden. Zu diesen zählen die USA, Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Indonesien, Indien, Korea und Singapur, wie The Verge von YouTube-Sprecherin Kimberly Taylor erfahren hat. Für iOS soll die Anwendung im nächsten Jahr erscheinen. Ein abschließendes Video zeigt die neue Videobearbeitungs-App im Detail.