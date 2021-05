24″ M1 iMac, M1 iPad Pro und Apple TV 4K starten heute

Heute starten der neue 24″ M1 iMac, das neue M1 iPad Pro 2021 sowie das Apple TV 4K der zweiten Generation in den Markt. Frühe Vorbesteller erhalten ab heute ihre bestellten Produkte. Gleichzeitig sind die neuen Produkte von heute an in den Stores vor Ort verfügbar und können dort zur Abholung reserviert werden. Lagerbestände vorausgesetzt.

Der neue iMac verfügt über einen M1 Chip, ist 24″ groß und kommt in vielen bunten Farben daher. Beim neuen 12,9″ iPad Pro sticht vor allem das neue Liquid Retina XDR Display hervor und auch hier kommt der M1-Chip von Apple zum Einsatz. Das neue Apple TV 4K bietet ein innovatives Verfahren für die Farbbalance und HDR, wird von einem neuen Chip betrieben und verfügt über eine verbesserte Fernbedienung.

Neue Hardware auf der WWDC?

Die WWDC 2021 steht in wenigen Wochen an und Jon Prosser hat zwei Tweets abgesetzt, die darauf hinweisen, dass wir auf der Entwickler-Konferenz neue Hardware sehen. Das passiert ziemlich selten, da man sich bei der WWDC auf die Software konzentriert. Laut Bloomberg sollen noch im Sommer neue MacBook Pro-Modelle erscheinen. Und diese würden auch zur WWDC passen, denn immerhin arbeiten Apple-Entwickler nur mit Macs. Neue AirPods stehen ja auch noch aus. Wir sind gespannt.

wwdc is gonna be crazy — Jon Prosser (@jon_prosser) May 20, 2021