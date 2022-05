9-Euro-Ticket: So lässt sich das Ticket ins Apple Wallet integrieren

Ab morgen geht es los, dann lässt sich das von der Bundesregierung zur Energieentlastung geplante sogenannte 9-Euro-Ticket im Regional- und Nahverkehr deutschlandweit nutzen. Buchbar ist das Ticket über viele Stellen, sei es über die Deutsche Bahn, über regionale Verkehrsverbünde oder auch direkt in Bahnhöfen oder an Ticket-Automaten.

Wer sein 9-Euro-Ticket nicht als Papierzettel in der Geldbörse mit sich herumtragen, sondern das Ticket digital in Apples Wallet eingebunden wissen möchte, hat einiges zu beachten. Zunächst einmal sollte das 9-Euro-Ticket NICHT über die DB Navigator-App erworben werden, da diese die Einbindung von Tickets in Apples Wallet nicht unterstützt. Gleiches gilt anscheinend auch für die neue „offizielle“ App mit dem Namen 9-Euro-Ticket.

Stattdessen solltet ihr das Ticket über die Anwendung eines regionalen Verkehrsverbundes erwerben. Wichtig aber auch hier: Nicht alle Verkehrsverbünde in Deutschland haben eine eigene App, und selbst wenn dies der Fall ist, kann es sein, dass sie ebenfalls die Integration ins Apple Wallet nicht unterstützen. So geschehen bei meinen Kollegen aus Bochum.

Wenn ihr auf Nummer Sicher gehen wollt, könnt ihr das 9-Euro-Ticket über die Berliner BVG-App (App Store-Link) erwerben. Für das Ticket ist es nämlich egal, über welchen Verkehrsverbund oder welche Website ihr bucht, da es sowieso deutschlandweit gültig ist. In der BVG-App ist auf jeden Fall die Option vorhanden, das 9-Euro-Ticket nach dem Kauf in das Wallet zu übertragen.

Zahlung bequem per PayPal oder Apple Pay

Nach dem Download der BVG-App aus dem App Store sucht ihr aus den Ticket-Angeboten unter „Zeitkarten“ das „Monatskarte 9-Euro-Ticket“ heraus und könnt dies im Anschluss auch bequem per PayPal oder Apple Pay bezahlen. Wer bereits ein Konto beim BVG hat, kann sich natürlich auch mit den Accountdaten einloggen und dort hinterlegte Zahlungsdienste nutzen. Wichtig: Gebt bei „Gültig ab“ unbedingt „Juni 2022“ an, wenn ihr das Ticket ab morgen nutzen wollt.

War der Kauf erfolgreich, wird euch das 9-Euro-Ticket für den entsprechenden Monat im Reiter „Ticketspeicher“ in der BVG-App angezeigt. Dort findet ihr dann über das Auswahlmenü mit den drei Punkten auch die Schaltfläche „Zu Apple Wallet hinzufügen“ und könnt so das 9-Euro-Ticket bequem in das Wallet integrieren. Benötigt ihr eine Rechnung für das Ticket, lässt sich diese auch über das gleiche Menü anfordern. Bei mir hat der Ticketkauf über den BVG sowie die Einbindung in Apples Wallet problemlos funktioniert.

Neue 9-Euro-Ticket App

Das 9-Euro-Ticket lässt sich ja bei sehr vielen Anlaufstellen kaufen. Benötigen wir trotzdem noch eine neue App für 3 Monate? Die Deutsche Bahn sagt Ja. Die neue 9-Euro-Ticket App (App Store-Link) ist nur für das 9-Euro-Ticket gemacht und erlaubt das Kaufen des Tickets via Lastschrift oder Kreditkarte.