Xiaomi TV F2: Neuer 4K-Smart TV mit integriertem Fire TV-Erlebnis

Die beiden Unternehmen Xiaomi und Amazon haben sich für ein neues Produkt zusammengetan und in Kooperation die neue Xiaomi TV F2-Serie angekündigt. Die neue Smart TV-Serie ist in den drei Größen 43″, 50″ und 55″ seit dem 30. Mai 2022 erhältlich und kommt mit einem integrierten Fire TV-Erlebnis von Amazon zu einer UVP ab 399 Euro nach Deutschland.

„Mit einem schlanken Metallgehäuse auf zwei Standfüßen bietet die Xiaomi TV F2-Series mit Fire TV ein grenzenloses, rahmenloses Design für eine beeindruckende Optik. Diese Geräte liefern erstklassige 4K UHD-Bilder mit 60Hz MEMC für immersive, lebensechte Seherlebnisse. Gleichzeitig sorgen DTS-Virtual:X, Dolby Audio™ und DTS-HD® für kinoreifen Surround-Sound zuhause. Mit dem integrierten Fire TV-Erlebnis bietet die Xiaomi TV F2-Series einen personalisierbaren Startbildschirm, der Tausende von Unterhaltungsoptionen anzeigt.“

So berichtet das Team von Amazon in einer Mitteilung an uns. Über die integrierten Fire TV-Funktionen lässt sich eine große Auswahl an Unterhaltungsinhalten von Apps wie Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, YouTube, RTL+, JOYN, ARD, ZDF und weiterer Anbieter genießen. Dank der mitgelieferten Sprachfernbedienung mit Alexa kann man zudem ganz einfach per Sprache Kanäle wechseln, Apps starten, nach Inhalten suchen, Musik abspielen und kompatible Smart Home-Geräte steuern. Apple AirPlay ist ebenfalls in die Xiaomi TV F2-Series mit Fire TV integriert und ermöglicht direktes Abspielen von mobilen Geräten.

Die Xiaomi TV F2-Series mit Fire TV in den Varianten 43″, 50″ und 55″ ist ab sofort bei Amazon zu einer UVP von 399 Euro, 449 Euro bzw. 499 Euro erhältlich. Zur Markteinführung gibt es für die neuen Modelle entsprechend vergünstigte Promo-Preise, so dass nur 339 Euro (43″), 379 Euro (50″) bzw. 419 Euro (55″) anfallen.