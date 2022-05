Kommentar: Die Politik macht den Öl-Konzernen die Taschen voll

Alles wird teurer, das haben wir nun in den vergangenen Wochen schon festgestellt. Egal ob Lebensmittel oder Energie. Eines beschäftigt uns Deutsche aber wohl kaum so sehr wie die Benzinpreise. Zum Glück gibt es ja ab morgen den Spritpreis-Rabatt, die deutsche Politik senkt die Steuern und Diesel wird 16,7 Cent pro Liter günstiger, Super E10 wird um 35,2 Cent reduziert.

Nun fahre ich persönlich mit meinem Plugin-Hybrid nur noch äußerst selten eine Tankstelle an, aber da wir am Wochenende eine längere Strecke fahren, müssen doch noch ein paar Liter rein. Und was sehe ich heute am Tankstellen-Schild? 2,21 Euro für einen Liter Super E10.

Schaut euch einfach mal den Spritpreis-Verlauf auf Seiten wie Clever-Tanken.de an. Im März, kurz nach dem Beginn des Kriegs in der Ukraine, sind die Preise kurzzeitig auf über 2,20 Euro gestiegen. Im April hat sich der Ölpreis dann wieder stabilisiert und die Preise für einen Liter E10 sind um Bundesschnitt auf unter 1,95 Euro gefallen. Seltsamerweise ist der Benzinpreis seitdem deutlich stärker gestiegen als der Ölpreis – so dass wir ab morgen nach Abzug des Tankrabatts im Prinzip wieder genau dort landen, wo wir schon im April waren.

Ich lehne mich einfach mal weit aus dem Fenster: Die von mir angesprochenen 2,21 Euro pro Liter Super E10 sind mit Sicherheit noch nicht das Ende der Fahnenstange…

Am Ende wird uns wohl selbst die beste Spritpreis-App nichts nutzen. Ich verwende hier übrigens immer noch Bertha – der Funktionsumfang ist zwar übersichtlich, dafür ist die App aber auch optisch prima gestaltet, kostenlos und noch dazu werbefrei.