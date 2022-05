Kuo: Apples AR-/VR-Headset wird nicht während der WWDC vorgestellt

Die Gerüchteküche zu Apples neuem AR-/VR-Headset gewinnt an Fahrt. Auch wir hatten erst kürzlich darüber berichtet, dass es neue Hinweise zu einem Betriebssystem namens „RealityOS“ gibt, das von einem unbekannten Unternehmen bei der US-Patentbehörde eingereicht wurde. Offenbar steht ein Marktstart kurz bevor, sogar eine erste Präsentation während der WWDC 2022 in einer Woche wäre denkbar.

Nun meldet sich wenig überraschend auch der allseits bekannte Apple-Analyst Ming-Chi Kuo bei Twitter zu Wort und erteilt der Vorstellung während der WWDC in der nächsten Woche eine Absage. Seine Gründe klingen durchaus plausibel.

(1/2)

It still takes some time before Apple AR/MR headset enters mass production, so I don’t think Apple will release AR/MR headset and rumored realityOS at WWDC this year. Apple’s competitors worldwide can’t wait to see the hardware spec and OS design for Apple’s AR/MR headset. — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) May 31, 2022

Kuo glaubt nicht, dass eine Präsentation des lang erwarteten AR-/VR-Headsets von Apple während der WWDC denkbar sei. Zum einen befände sich das Produkt noch nicht in der Massenproduktion, so dass ein Marktstart in diesem Jahr nicht realistisch sei. Zudem kommt der Faktor der Copycats und Konkurrenten am Markt hinzu: „Apples Konkurrenten auf der ganzen Welt können es kaum erwarten, die Hardware-Spezifikationen und das Betriebssystem-Design für Apples AR/MR-Headset zu sehen“, so Kuo bei Twitter. Auf diese Weise hätte die Konkurrenz genügend Zeit, die Features bis zum Release des Apple-Headsets zu kopieren.

Der Apple-Analyst bleibt bei seiner Prognose, dass das AR-/VR-Headset von Apple wohl eher Anfang 2023 als Ende 2022 in den Ladenregalen landen wird. Auch Analyst Jepp Pu von Haitong International Securities glaubt, dass das Produkt sich bis zum ersten Quartal 2023 verzögern wird. Apple könnte das Headset demnach gegen Ende 2022 erstmals vorstellen und es dann ab Q1 2023 ausliefern, ähnlich, wie man es auch mit der ersten Generation der Apple Watch gemacht hat. Wohl schon in der nächsten Woche, wenn die WWDC 2022 und ihre Keynote über die Bühne gegangen ist, werden wir wissen, ob Kuo und Co. recht behalten haben.