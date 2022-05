Apples AR-/VR-Headset: Marke „RealityOS“ wurde bei US-Behörden eingereicht

Die Gerüchte um ein brandneues Apple-Headset mit Augmented Reality- und Virtual Reality-Funktionen stehen nun schon so einige Zeit im Raum. Zahlreiche Analysten, darunter Ming-Chi Kuo sowie Mark Gurman von Bloomberg, haben bereits ihre Prognosen zu Ausstattung, Preisen und Veröffentlichung in den Raum gestellt.

In den letzten Monaten mehrten sich die Gerüchte, dass Apple das ersehnte AR-/VR-Headset schon in den kommenden Monaten präsentieren könnte. Bereits zu Beginn des Jahres fanden sich Verweise auf eine Plattform namens „RealityOS“ in App Store-Protokollen. Diese Verweise werden nun mit einem weiteren Fund untermauert.

Wie der mittlerweile für seine Produktkonzepte bekannte Parker Ortolani in seinem Blog und auch bei Twitter berichtet, hat ein bisher unbekanntes Unternehmen namens Realityp Systems LLC eine neue Marke namens „RealityOS“ beim Patent- und Markenamt der USA (USPTO) registriert. Eingereicht wurde die Marke am 8. Dezember 2021 für Kategorien wie „Peripheriegeräte“, „Software“ und vor allem „tragbare Computer-Hardware“.

It cannot be a coincidence that the “realityOS” trademark owned by a company that seemingly doesn’t exist and is specifically for “wearable computer hardware” is being filed around the world on June 8, 2022 https://t.co/myoRbOvgJa + https://t.co/AH97r95EMn pic.twitter.com/uvsiZCj2rR

— Parker Ortolani (@ParkerOrtolani) May 29, 2022