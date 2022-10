Ab heute erhältlich: Das iPad 10 und das neue iPad Pro

Apple hat vorherige Woche das iPad 10 und neue iPad Pro-Modelle vorgestellt. Ab heute sind die neuen Tablets von Apple erhältlich, die Auslieferung an Vorbesteller startet heute.

Das iPad 10 bietet ein vollflächiges Display, Touch ID in der Seitentaste, neue Farben sowie eine neue FaceTime-Kamera, die sich erstmals auf der länglichen Seite des iPads befindet. Der neue A14 Bionic Chip sorgt für eine ordentliche Geschwindigkeit. Das Upgrade ist gut, allerdings stellt sich weiterhin die Frage, warum dieses iPad überhaupt existiert. Über den Adapter-Wahnsinn für den Apple Pencil 1 haben wir ja schon zu Genüge berichtet.

Mit 579 Euro ist das iPad 10 deutlich teurer geworden. Wer dann noch das Magic Keyboard Folio für 299 Euro und den Apple Pencil für 119 Euro kauft, landet bei 997 Euro. Und für diesen Preis kann man sich ein iPad Pro oder sogar einen Mac kaufen. Unser Tipp: Wer sich für ein iPad interessiert, sollte sich das bessere iPad Air ansehen.

2022 Apple 10,9" iPad (Wi-Fi, 64 GB) - Blau (10. Generation) Beeindruckendes 10,9" Liquid Retina Display mit True Tone

A14 Bionic Chip mit 6 Core CPU und 4 Core GPU

iPad Pro mit M2-Chip

Das neue iPad Pro mit M2-Chip ist das High-End-Tablet von Apple. Das 12,9″ iPad Pro bietet sogar ein Display mit Mini-LED an, das 11″ iPad Pro hingegen nicht. Leider ist die FaceTime-Kamera weiterhin an der kurzen Seite untergebracht, dafür lässt sich der Apple Pencil 2 aber an der länglichen Seite magnetisch aufladen. Das iPad Pro ist das fortschrittlichste und schnellste iPad, ist aber auch entsprechend teuer.

Das 11″ iPad Pro startet bei 1049 Euro, das 12,9″ iPad Pro bei 1449 Euro. Wer sich für das vollausgestattete 12,9″ iPad Pro mit 2 TB Speicher sowie WiFi und Cellular entscheidet, muss stolze 3024 Euro auf den Tisch legen.