AirTag: Erstmals von deutschem Sicherheitsforscher gehackt

Apples neue AirTags sind gerade einmal zehn Tage im Handel erhältlich, und schon haben sie für jede Menge Aufsehen gesorgt. Nachdem zuletzt fehlende Anti-Stalking-Mechanismen kritisiert wurden, gab es auch findige Bastler, die Vorlagen für AirTag-Anhänger aus dem 3D-Drucker oder ein Kreditkarten-ähnliches Design zur Nutzung in einer Geldbörse bereitstellten. Und natürlich haben auch die Experten von iFixit die neuen AirTags bereits in ihre Einzelteile zerlegt.

Laut eines Berichts von 9to5Mac ist es nun außerdem einem deutschen Sicherheitsforscher, der unter dem Namen StackSmashing bei Twitter aktiv ist, erstmals gelungen, den AirTag zu hacken. Er war laut eigner Aussage in der Lage, „in den Mikrocontroller des AirTags einzudringen“, um so Teile der Tracker-Software zu modifizieren.

Built a quick demo: AirTag with modified NFC URL 😎

(Cables only used for power) pic.twitter.com/DrMIK49Tu0

— stacksmashing (@ghidraninja) May 8, 2021