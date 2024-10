Albrecht DR 866: Neues Digitalradio mit hilfreicher Sprachunterstützung

Über die Audio-Produkte des Herstellers Albrecht Audio haben wir bei uns im Blog schon mehrfach berichtet. Das Unternehmen ist unter anderem spezialisiert auf Funkgeräte, Transmitter und Digitalradios. In letzterer Produktsparte hat Albrecht nun ein ganz neues Modell, das DR 866, ein speziell für Senioren und Menschen mit Sehbeeinträchtigung entworfenes Digitalradio, auf den Markt gebracht.

Das Albrecht DR 866 richtet sich speziell an Menschen mit eingeschränktem Sehvermögen: Dank einer sprachunterstützten Menüführung, großen Tasten und großem 4-Zoll-TFT-Farbdisplay (480 x 320) lässt sich das Radio auch ohne Sehhilfe oder Brille sowie von blinden Menschen sicher bedienen. Jeder Menüpunkt wird deutlich angesagt, so dass man jederzeit weiß, wo man sich im Menü befindet. Eine zusätzliche Hilfe bietet der im Lieferumfang enthaltene Aufkleber mit ertastbaren Symbolen, die eine taktile Orientierung ermöglichen.

Das Albrecht DR 866 bietet zwei Betriebsmodi, die es für alle im Haushalt lebenden Personen zugänglich machen. Im Standard-Modus können Funktionen wie Sendersuchlauf, DAB-Slideshow und Weckfunktionen einfach bedient werden, um das Radio individuell einzurichten und die vielfältigen Streaming-Möglichkeiten vom Smartphone oder Tablet zu nutzen. Wird in den Senioren-Modus gewechselt, stehen nur die wesentlichen Grundfunktionen wie Ein-/Ausschalten, Lautstärke und die Auswahl von bis zu sechs Favoritensendern zur Verfügung, was versehentliche Fehlbedienungen ausschließt.

Technologisch auf dem neuesten Stand

Neben dem rauschfreien Empfang von DAB+ und UKW-Sendern bietet das DR 866 weitere Funktionen wie Musikstreaming vom Smartphone inklusive ID3-Titelanzeige. Das große 4-Zoll-Farbdisplay zeigt dabei alle wichtigen Informationen wie Radiosender, Musiktitel und Künstlernamen in großer, gut lesbarer Schrift an. Der Stereo-Sound aus den beiden 7 Watt RMS-Lautsprechern soll dabei für ein voluminöses Klangerlebnis sorgen.

Eines der Kernfeatures des Albrecht DR 866 ist eine Sprachausgabe, welche die Menüführung in insgesamt neun Sprachen ermöglicht. Jeder Menüpunkt wird vorgelesen, so dass auch Personen mit eingeschränktem Sehvermögen die Übersicht in den Menüs behalten. Das erleichtert die Bedienung erheblich und schafft ein komfortables und barrierefreies Radioerlebnis.

Retro-Design und volle Ausstattung

Das seniorengerechte Radio überzeugt nicht nur durch seine benutzerfreundliche Technik, sondern auch durch sein Retro-Design, das sich in jede Wohnumgebung einfügt. Mit der mitgelieferten Fernbedienung lassen sich alle Funktionen bequem vom Sofa aus steuern. Zusätzlich verfügt das Radio über praktische Features wie Wecker-, Snooze- und Sleeptimer-Funktionen sowie einen Kopfhörer- und AUX-Anschluss.

Ab sofort ist das Albrecht DR 866 im Fachhandel und online zum unverbindlichen Verkaufspreis von 189,00 Euro erhältlich. Zum Lieferumfang gehören das Digitalradio, ein Netzteil, die Fernbedienung inkl. Batterien, Aufkleber mit ertastbaren Symbolen sowie eine ausführliche deutsche Bedienungsanleitung. Bei Amazon lässt sich die Neuerscheinung derzeit bereits leicht vergünstigt für 166,96 Euro bestellen. Alle Infos zur Neuerscheinung gibt es auch auf der Produktseite von Albrecht.

Albrecht DR 866 Seniroren und Blindenradio - mit Sprachausgabe und großem Display,... Barrierefreie Bedienung: Sprachausgabe und Menüführung in 9 Sprachen, ideal für Menschen mit Sehschwäche oder Sehbehinderung.

Seniorenmodus: Aktivierbarer Modus mit einfachen Funktionen wie Ein/Aus, Lautstärke und Favoriten, um Fehlbedienungen zu vermeiden.