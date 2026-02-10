Alcove bringt die Dynamic Island auf den Mac

Vom iPhone ist die Dynamic Island mit ihren Live-Aktivitäten mittlerweile nicht mehr wegzudenken. Auf dem MacBook gibt es noch die klassische Notch, die Apple bisher aber nicht wirklich interaktiv in das Betriebssystem eingebunden hat. Genau das hat nun ein Mac-Entwickler mit seiner Anwendung Alcove erledigt.

Alcove steht über diese Webseite zum Download bereit. Ihr könnt die Vollversion 72 Stunden lang kostenlos testen, die Lizenz kann dann für 13,99 US-Dollar gekauft werden. Die Bezahlung ist über Apple Pay binnen weniger Momente erledigt.

Versprochen wird mit Alcove nicht mehr und nicht weniger als die Dynamic Island für den Mac. Die App zeigt unter anderem an, wenn ihr AirPods mit eurem Mac koppelt oder die Lautstärke ändert. Richtig spannend wird es aber erst mit den Live-Aktivitäten.

Alcove integriert ein tolles Kalender-Widget

Diese sind natürlich selbst entwickelt und funktionieren nicht einfach mit den verschiedenen Apps, wie wir es vom iPhone kennen. Unterstützt werden aktuell „Now Playing“ mit verschiedenen Streaming-Apps wie Spotify oder Apple Music, aber ganz neu auch ein Kalender-Widget. Und hier wird es richtig spannend.

Wenn ihr immer über die Notch auf euren Kalender zugreifen wollt, dann deaktiviert ihr in den Einstellungen von Alcove am besten die Funktion „Most Recent“ und wählt dort stattdessen den Kalender auf. Der Kalender öffnet sich dann immer, wenn keine Musik abgespielt wird, und ist so schnell erreichbar.

Ganz perfekt ist Alcove allerdings bisher nicht. Der Wechsel zwischen Kalender und Musik ist noch nicht wirklich möglich. Ebenso lassen sich keine Kalendereinträge hinzufügen oder die Ansicht zum nächsten Monat wechseln, was definitiv praktisch wäre.

Auf Social Media verspricht der Entwickler baldige Verbesserungen, unter anderem möchte er auch eine AirDrop-Alternative für den einfachen Datei-Transfer integrieren. Insgesamt scheint Alcove eine App zu sein, die man definitiv im Blick behalten sollte.