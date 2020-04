Amazon: 10 Prozent Rabatt auf App Store und iTunes-Karten

Aktuell gibt es bei Aldi Süd 15 Prozent Bonus auf iTunes-Karten. Wer das Haus nicht verlassen möchte, kann ab heute auch bei Amazon zuschlagen. Hier gibt es 10 Prozent Rabatt auf App Store und iTunes-Karten mit einem Wert von 25 Euro oder mehr.

10 Prozent Rabatt auf App Store und iTunes-Karten (Amazon-Link)

Der Rabatt wird automatisch an der Kasse abgezogen. Legt einfach die gewünschte Karte in den Warenkorb, gebt die Empfänger-E-Mail ein und schließt den Kaufvorgang ab. Der Einlösecode kommt dann per E-Mail.

Unsere Empfehlung: Mit Guthaben bezahlen

Wer im App Store oder bei iTunes einkauft oder beispielsweise Apple TV+ und Apple Arcade abonniert hat, kann mit reduziertem Guthaben Geld sparen. Bei jedem Kauf spart ihr, da ihr das Guthaben ja mit Rabatt gekauft habt.

10 Prozent Rabatt sind immerhin mehr als die aktuellen 10 Prozent Bonus direkt im App Store. Allerdings gibt es auch bessere Aktionen: Bei 20 Prozent Bonus, umgerechnet 16,6 Prozent Rabatt, kann man natürlich mehr sparen. Diese Aktionen sind aber selten geworden, außerdem gibt es diesen Nachlass meist nur dann, wenn man die 100 Euro iTunes-Karte kauft.