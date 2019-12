Amazon: Große Rabattaktion von Anker, Apple-Deals & mehr

Heute liefert Anker in den Tagesangeboten noch einmal richtig viele Deals. Mit dabei ist alles: Lautsprecher, Kopfhörer, Kameras, Adapter, Kabel, Beamer und mehr. Folgend findet ihr alle Sonderseiten:

Spannend ist auf jeden Fall die eufyCam 2C, die ja in Kürze mit HomeKit kompatibel ist – das entsprechende App-Update ist ja schon da. Das Set mit Basis und zwei Kameras gibt es heute für 179,99 Euro statt 239,99 Euro. Die Kameras sind wetterfest, liefern 1080p Videos, halten 180 Tage durch und haben auch eine Nachtsicht an Bord. Hier gibt es keine monatlichen Gebühren, die Videos lassen sich auf dem Gerät speichern.

eufy Security by Anker, eufyCam 2C, kabelloses... FULL HD QUALITÄT: 1080p Auflösung stellt sicher, dass jede Aufnahme kristallklar aufgezeichnet wird.

180 TAGE AKKULAUFZEIT: Ihre Überwachungskamera dient Ihnen nach einem Aufladen ein halbes Jahr lang!

Ausgewählte Anker-Deals

Anker SoundCore 2 Bluetooth Lautsprecher, Duale... STABILE VERBINDUNG: Verlasse dich jederzeit auf eine absolut zuverlässige Bluetooth-Verbindung für ein glasklares, verzerrungsfreies Klangprofil.

Anker Soundcore Liberty Air 2 Wireless Kopfhörer,... STICHWORT DIAMANT: Deine Liberty Air 2 Kopfhörer machen sich die erstklassigen Eigenschaften eines Diamanten zu Nutze: federleichte Form mit stabiler Struktur. Das Ergebnis: Das Innere des Audiotreibers bleibt klar und beständig, auch bei extremen Tonhöhen oder -tiefen. 15% mehr Klarheit mit doppeltem Bass!

[Upgraded] Soundcore Life Q20 Bluetooth... HI-RES AUDIO: Ausgeglichene Tonmitten, kristallklare Höhen, sowie unsere exklusive BassUpTM Technologie mit 40mm Audio-Treibern für tiefes, intensives Hi-Res Klangprofil. Sogar Frequenzen von bis zu 40 kHz werden abgedeckt.

Anker USB C Ladegerät PowerPort III Mini 30W... HIGH-SPEED UNIVERSELL: Von iPhone über Samsung bis hin zu USB-C-Laptops und mehr. Ankers weltberühmte PowerIQ 3.0 Technologie garantiert blitzschnelle Ladungen für so gut wie jedes Gerät!

Anker PowerPort 5-Port USB C Ladegerät 60W...

Anker Upgraded PowerWave kabelloses Ladeständer,...

Nebula Capsule von Anker, Mini Beamer, Smarter... BEEINDRUCKENDE BILDQUALITÄT: Die fortschrittlichen IntelliBright-Algorythmen mit DLP bieten dir prächtige Filmqualität mit idealer Helligkeit (100 ANSI-Lumen) sowie mit brilliantem Kontrast - für eine meisterhafte Filmvorstellung.

Philips Hue reduziert vier Pakete

Auch heute gibt es noch einmal Produkte von Philips Hue. Ihr könnt entspannt euer System erweitern oder auch den Start wagen. Folgende Sets gibt es.

Hue White E27 3-er Pack 3x806lm Bluetooth Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Erleben Sie warmweißes Licht und verleihen Sie Ihrem Raum durch stufenloses Dimmen das gewünschte Ambiente. Auch für mehrere Benutzer gleichzeitig steuerbar

232 Bewertungen Philips Hue White and Color Ambiance E14 LED Kerze... Philips Hue Starter Set - Schnelle Einbindung in das Hue System möglich: Einfach die LED-Kerzen mit der im Lieferumfang enthaltenen Bridge verbinden und in Ihrer Smart Home Umgebung aktivieren

Für Leuchten mit E14-Lampenfassung geeignet. Bitte beachten Sie bei der Wahl Ihrer Leuchte den Umfang dieser Hue LED E14 Kerze

Hue White & Col. Amb. GU10 3-er Pack 3 x 350lm... Einfache Einrichtung per Bluetooth: Hue Lampe eindrehen, Hue Bluetooth App downloaden und bis zu 10 Lampen in einem Raum steuern

Wählen Sie in der Hue App aus 16 Millionen Farbkombinationen und verschiedensten Weißtönen vom kühlen bis warmen Licht, um so einem Raum die gewünschte Farbe zu verleihen

25 Bewertungen Philips Hue LightStrip+ Basis Set (ohne Bridge) +... Hue Go: Tischleuchte mit integriertem Leuchtmittel platzieren, Hue Bluetooth App downloaden und schon können Sie Ihr Licht per Bluetooth in einem Raum dimmen oder Lichtszenen einstellen

Hue LightStrip + 2m Basis: Vergrößern Sie Ihr Lichterlebnis auf bis zu 10 Meter und erleben Sie mit 1.600 Lumen ultrahelles Licht für eine tolle Lichtabdeckung

Apple-Produkte im Angebot

Das iPhone X mit 256 GB Speicher in der Farbe Space Grau kostet bei Amazon aktuell nur 899,99 Euro. Der nächste Preis startet bei 973 Euro. Das iPhone X wurde erstmals im November 2017 verfügbar gemacht und sollte auch jetzt noch sehr gute Arbeit leisten. Wenn es nicht immer das neuste Top-Modell sein soll, kann man so Geld sparen.

339 Bewertungen Apple iPhone X (256GB) - Space Grau 5,8" Super Retina Display (OLED) mit HDR (14,7 cm Diagonale)

IP67 Wasser- und Staubschutzkategorie (bis zu 30 Minuten und in einer Tiefe von bis zu 1 Meter)

Das iPhone 6s Plus mit 128 GB Speicherplatz gibt es in Gold und Roségold für 399,99 Euro, im Preisvergleich muss man aktuell 469 Euro bezahlen. Das 6s Plus ist jetzt vier Jahre alt.

Für das iPhone 11 Pro Pro gibt es das Apple Silikon Case in der Farbe Alaska Blau für 39,99 Euro, die rote (RED) Version kostet 40,90 Euro. Sonst kosten die Cases 45 Euro.

25 Bewertungen Apple Silikon Case (für iPhone 11 Pro) - Alaska... Das Silikon Case wurde von Apple genau für dein iPhone 11 Pro entwickelt.

Darum passt es exakt zur Form deines Geräts, über die Lautstärketasten und die Seitentaste.

25 Bewertungen Apple Silikon Case (für iPhone 11 Pro) -... Das Silikon Case wurde von Apple genau für dein iPhone 11 Pro entwickelt.

Darum passt es exakt zur Form deines Geräts, über die Lautstärketasten und die Seitentaste.

