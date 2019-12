Instagram: Neue Layout-Optionen erlauben Collagen in der Story

Instagram (App Store-Link) macht die eigene App „Layout from Instagram“ so gut wie überflüssig und integriert die Funktionalität nun direkt in die Hauptapp.

Ab sofort findet ihr nämlich in der Instagram Story den neuen Bereich „Layout“. Hier könnt ihr dann eine Collage aus Fotos erstellen. Es sind zwei Fotos auf einmal, aber auch bis zu sechs Fotos auf einer Collage möglich. Ihr knipst einfach ein Foto nach dem anderen und werdet automatisch durch die Collage geführt. Natürlich stehen euch alle bekannten Bearbeitungsoptionen zur Verfügung.

Strike a pose. And another pose. And then another. 📸

With Layout, you can now capture and share multiple photos in your story — a new, creative way to express yourself. Check it out! pic.twitter.com/j02aYOjsoO

— Instagram (@instagram) 17. Dezember 2019