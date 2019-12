DB Navigator: Reise-App der Deutschen Bahn feiert zehnten Geburtstag

Wer viel mit der Deutschen Bahn, S-Bahn oder anderen verbundenen Nahverkehrsmitteln unterwegs ist, wird sicherlich schon einmal den DB Navigator genutzt oder zumindest davon gehört haben. Erst kürzlich konnte ich während meiner Dienstreise zum Bochumer Redaktionsbüro von einigen der praktischen Features wie dem Comfort-CheckIn oder aktuellen Reisedaten für meine ICE-Verbindung Gebrauch machen.

Dass der DB Navigator (App Store-Link), der als kostenlose App für iPhone und iPad im deutschen App Store ab iOS 9.0 und bei 81 MB an freiem Speicherplatz verwendet werden kann, allerdings nun schon seinen zehnten Geburtstag feiert, hat auch mich etwas überrascht. Die Reise-App der Deutschen Bahn schaffte es am 18. Dezember 2009 in den App Store für iOS, und wurde laut eines Jubiläums-Artikels der Deutschen Bahn in dieser Zeit mehr als 42 Millionen Mal heruntergeladen. Ein Jahr nach dem iOS-Release folgte dann auch die Version für Android im Google Play Store.

Zu Beginn war die App nicht viel mehr als ein reines Auskunftsmedium, das sich auf iPhone und iPad Touch nutzen ließ, um Verbindungen für Nah- und Fernverkehr abzufragen oder Infos zu Störungen und Verspätungen zu bekommen. Immerhin: Schon zu dieser Zeit nutzten mehr als eine Million Menschen den DB Navigator für ihre Auskünfte. Mit der Weiterentwicklung von Smartphones und begleitenden Technologien legte die Deutsche Bahn dann 2013 die eigene Ticket-App und den DB Navigator zusammen und erlaubte es den Usern, direkt in der Navigator-App auch Bahntickets zu buchen.

2017 erstmals Komfort-CheckIn in der App möglich

Der Fortschritt machte 2014 auch vor der Bahn-App nicht halt: Seit diesem Jahr konnten Nutzer eine grafische Sitzplatzreservierung verwenden und auch erstmals ihre BahnCard in der App hinterlegen. So muss die Plastikkarte nicht mehr in der Geldbörse mitgeführt werden. 2015 erhielt der DB Navigator dann eine grafische Überarbeitung, und 2016 folgte die Integration des ersten regionalen Verkehrsverbunds, um so auch Tickets für Verbundtarife erwerben zu können. Im gleichen Jahr ließen sich auch digitale Wagenreihungen im DB Navigator einsehen, 2017 folgte erstmals die Option, per Komfort-CheckIn seinen Sitzplatz im Zug zu bestätigen und damit eine Kontrolle durch den Schaffner überflüssig zu machen.

„Heute, im Jahr 2019, steht der Komfort-CheckIn auch ohne Sitzplatzreservierung zur Verfügung“, berichtet die Deutsche Bahn. „Tickets können innerhalb weniger Klicks über die Schnellbuchung gekauft werden. Außerdem bietet der DB Navigator Tickets für mittlerweile 36 regionale Verkehrsverbünde an, auch Zeitkarten und Abos sind mittlerweile erhältlich. Rund drei Millionen Kunden nutzen jeden Tag die Services in der App. Für uns ein Grund zu feiern und die App auch in Zukunft weiter für unsere Kunden zu verbessern und auszubauen.“ Wir dürfen also gespannt sein, welche Features uns in Zukunft im DB Navigator erwarten werden.

Wie zufrieden seid ihr mit der DB Navigator-App? Welche Funktionen nutzt ihr häufig, und welche Features würdet ihr euch noch wünschen? Oder verwendet ihr für eure Reiseplanungen eine ganz andere Anwendung? Wir freuen uns auf eure Kommentare zu diesem Thema.

(Fotos: Deutsche Bahn)