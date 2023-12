Anker macht zukünftige Türklingeln noch smarter

Solltet ihr eine Eufy Video Doorbell E340 von Anker im Einsatz haben oder in Zukunft eine neue smarte Türklingel der Anker-Tochtermarke kaufen, dann gibt es gute Nachrichten: Der Eufy Security Video Doorbell Add-on Chime macht eure Türklingel noch ein wenig smarter.

Für 39,99 Euro (Amazon-Link) bekommt ihr einen zusätzlichen Türgong, der einfach in eine freie Steckdose gesteckt wird und sich dann mit eurem WLAN verbindet. Nach der Kopplung mit der Türklingel kann der zusätzliche Gong dann auch läuten, sobald jemand an der Tür klingelt. Das ist vor allem für Räume praktisch, in denen man den regulären Gong nicht hören würde.

Soweit ist das aber nichts Neues. Anker hat sich für den neuen Chime aber noch etwas einfallen lassen: Es gibt einen Slot für microSD-Karten, auf der Kameraaufnahmen der Türklingeln gespeichert werden können.

Das ist eine tolle Alternative zur Eufy HomeBase 3, mit der das ebenfalls möglich wäre. Diese bietet natürlich auch noch einige andere Extras, kostet mit 179,99 Euro aber auch deutlich mehr. Falls ihr die Eufy Video Doorbell E340 oder eine der kommenden Türklingeln von Anker nutzt, ist der neue Chime definitiv eine tolle Sache.

eufy Security Video Doorbell Add-on Chime, Funkgong für Innen, Erfordert eufy... VERPASSE NIE WIEDER BESUCHER: Lass den Gong in deinem ganzen Haus ertönen. Erhalte sofort eine Meldung, sobald jemand klingelt oder vor deiner Tür...

EINSTELLBARE KLINGELTÖNE: Wähle aus 8 verschiedenen Melodien und stelle die gewünschte Lautstärke ein.