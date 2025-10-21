Anker Solix: Vorverkauf von zwei neuen Powerstations gestartet

Anker Solix hat den Vorverkauf zwei neuer Powerstations angekündigt, mit denen ihr eure Endgeräte zuhause und unterwegs bequem mit Strom versorgen könnt. Ab sofort könnt ihr die neue C1000 Gen 2 und die neue F3000 vorbestellen. Dabei könnt ihr im Aktionszeitraum von reduzierten Preisen und einer kostenfreien wasserdichten Tasche bzw. gratis Soundcore-Kopfhörern profitieren.

Die neue C1000 Gen 2 soll die am schnellsten aufladende mobile 1 kWh-Powerstation sein, die es weltweit gibt. Das wurde zumindest von Guinness World Records festgestellt. Wer also das schnellste Modell in Sachen Ladegeschwindigkeiten sein Eigentum nennen will, sollte auf die C1000 Gen 2 setzen.

Über die zugehörige App lässt sich der sogenannten Ultra-Fast-Lademodus aktivieren, mit der ihr die Powerstation über eine herkömmliche Steckdose binnen 49 Minuten vollständig aufladen könnt. Die C1000 Gen 2 verfügt über eine Leistung von 2000W und ist damit sowohl in der Lage, Laptops und elektronische Kleingeräte, als auch Geräte wie Kühlschränke mit Strom zu versorgen. Die verbaute Batterie soll dabei bis zu 4.000 Ladezyklen ermöglichen, was eine hohe Langlebigkeit der C1000 garantieren soll.

Ab heute und noch bis 3. November könnt ihr die neue Anker Solix C1000 Gen 2 zum Aktionspreis von 599 Euro vorbestellen. Wer sich bei der Bestellung mit seiner E-Mailadresse registriert, bekommt außerdem eine wasserdichte Tasche im Wert von 79 Euro gratis dazu. Wer den Vorverkauf verpasst, bekommt die C1000 Gen 2 im Anker-Store bis 4. Dezember für 599 Euro, dann allerdings ohne Tasche.

Anker Solix F3000: Notstromversorgung für Zuhause

Die neue Anker Solix F3000 ist für alle gedacht, die sich im Falle eines Stromausfalls absichern und ihre Geräte weiterhin mit Strom versorgt wissen wollen. Die Powerstation kommt mit einer Leistung von 3600W, einer 120-V-Generator-Kompatibilität und kann Geräte unterbrechungsfrei mit Strom versorgen. Der verbaute Schlafmodus sorgt für einen reduzierten Verbrauch bei geringer Last, was für eine längere Akkulaufzeit sogt.

Die Station selbst kann mittels AC-Aufladung binnen 78 Minuten vollständig aufgeladen werden. Verfügt ihr zusätzlich über einen Anker Solix Double Voltage Hub könnt ihr zwei F3000 Stationen miteinander kombinieren, um die Leistung des Systems auf 7200W zu erhöhen und damit auch stromintensive Geräte über die Stationen versorgen. Zusätzlich könnt ihr die Powerstation auch über Solar aufladen und mit Zusatzakkus auf 12.288 kWh erweitern.

Die Anker Solix F3000 bekommt ihr noch bis 27. Oktober für rabattierte 1.799 Euro. Bei E-Mail-Registrierung bekommt ihr ein Paar Soundcore Kopfhörer kostenlos dazu. Auch die F3000 bleibt bis zum 4. Dezember im Anker Store für 1.799 Euro erhältlich.