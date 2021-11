appgefahren Adventskalender: 1. Türchen mit Eve Systems

Ich bin mir sicher, dass ihr auf diesen Moment elf Monate lang gewartet habt. Nun darf ich feierlich verkünden, dass es endlich wieder soweit ist. Der appgefahren Adventskalender ist wieder da. Auch in diesem Jahr verlosen wir zusammen mit 24 tollen Partnern noch tollere Preise. Und weil es Adventskalender heißt, starten wir natürlich schon am 1. Advent und nicht erst am 1. Dezember.

Los geht es gleich mit einem richtigen Kracher. Zusammen mit Eve Systems aus München haben wir ein HomeKit-Paket für euch bereitgestellt, mit dem ihr euch so richtig austoben könnt. Ein Gewinner darf sich über die folgenden Preise freuen.

Neben einem HomePod mini gibt es einen Eve Weather, Eve Energy, Eve Door & Window, Eve Aqua, Eve Thermo und Eve Light Switch im Gesamtwert von über 500 Euro. Für eine Gewinnchance müsst ihr einfach bis zum 1. Dezember um 23:59 Uhr das folgende Formular ausfüllen.

Die Zusammenstellung der einzelnen Produkte kommt natürlich nicht von ungefähr. Alle sechs Produkte von Eve Systems sind bereits mit Thread kompatibel, der HomePod mini dient als Basis inklusive Sprachsteuerung. Dank Thread können die eigentlich nur mit Bluetooth ausgestatteten Geräte ein Mesh-Netzwerk aufbauen und Funksignale weitergeben. So wird die Reichweite und Zuverlässigkeit schnell und einfach erhöht. Mehr darüber erfahrt ihr auf der Eve-Webseite.