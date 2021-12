appgefahren Adventskalender: 12. Türchen mit Nomad

Heute feiern wir nicht nur den dritten Advent, sondern auch die offizielle Halbzeit in unserem Adventskalender. Wir haben schon einige Leserinnen und Leser glücklich machen können, vielleicht seid ihr ja auch bald an der Reihe? Im Gegenzug könnt ihr uns übrigens auch eine kleine Freude machen – auf dem Weg in Richtung Weihnachten verweise ich gerne auf unseren kleinen Wunschzettel bei Amazon.

Aber kommen wir nun zum Inhalt des 12. Türchens, in dem sich ein ziemlich cooles Bundle von Nomad versteckt hat. Der amerikanische Hersteller ist bekannt für sein hochwertiges Zubehör und da ist für euch sicherlich auch etwas dabei. Ins Paket legen wir die folgenden drei Produkte:

Die Base Station Apple Watch Edition von Nomad wurde designt um das Aufladen von Apple Watch, iPhone und AirPods noch einfacher und bequemer zu gestalten.

Das Nomad Universalkabel mit Kevlar ist der perfekte Begleiter für unterwegs. Das Kabel verfügt über einen USB-A- sowie einen Micro-USB-, Lightning- und USB-C-Anschluss.

Das 13 Zoll Mousepad von Nomad ist ein aus hochwertigem Echtleder gefertigtes Mousepad in rechteckigem Design. Das Echtleder stammt aus Horween, einer der ältesten Gerbereien Amerikas und entwickelt mit der Zeit ein einzigartiges Aussehen.

Die richtige Antwort vom 11. Dezember: Arlo Move. Das wusste auch Marlis E., die sich über ein Paket von Arlo freuen darf. Teilgenommen haben 3.000 Personen.