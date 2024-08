Apple Arcade: Erneut deutliche Kritik von Entwicklerstudios

Zu Beginn dieses Jahres äußerten sich einige Entwickler und Entwicklerinnen, die ihre Spiele-Titel bei Apple Arcade veröffentlichen, sehr kritisch zu Apples Spiele-Abodienst. In einem Artikel von MobileGamer beschrieben einige von ihnen sogar einen „Geruch des Todes“ rund um den Spiele-Service von Apple.

Der damalige Autor des Artikels, Neil Long, hat nun weitere Stimmen aus dem Umfeld von Apple Arcade gesammelt. In seinem Follow-Up-Artikel beschweren sich Apple Arcade-Entwicklerstudios unter anderem über die schlechte Kommunikation mit Apple, verzögerte Auszahlungen und enorme Probleme bei der Arbeit an Apple Vision Pro-Spielen. Es ließe sich mit Apple Arcade gut verdienen, allerdings zeigt man sich unzufrieden mit der Art und Weise, wie man behandelt werde. Das sind einige der Aussagen, die Long gesammelt hat:

Auch wenn es viel Kritik an Apple Arcade gab, äußerten sich einige Entwicklerstudios auch positiv über den Spiele-Dienst. Vor allem die gute Bezahlung wurde hervorgehoben, die es ermögliche, die eigene Arbeit langfristig zu finanzieren. Ein Entwickler berichtet von gemischten Gefühlen:

Einige Entwicklerstudios bemängeln auch eine mangelnde Sichtbarkeit ihrer Spiele bei Apple Arcade – insbesondere dann, wenn neuere ähnliche Titel erscheinen und diese massiv beworben würden.

„Es fühlt sich an, als ob das Spiel die letzten zwei Jahre in einer Leichenhalle gelegen hätte. Es ist egal, was wir in das Spiel einbauen, Apple wird uns nicht vorstellen, es ist, als würden wir nicht existieren. Als Entwickler denkt man also: Gut, sie haben uns dieses Geld für die Exklusivität gegeben… Ich will ihnen das Geld nicht zurückgeben, aber ich will, dass die Leute mein Spiel spielen. Es ist, als ob wir unsichtbar wären.“