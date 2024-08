Google Chrome: Drei neue KI-Funktionen für den Webbrowser

Der Tech-Konzern Google ist auf vielen Rechnern und Mobilgeräten mit dem eigenen Webbrowser Google Chrome vertreten, der unter anderem kostenlos für macOS heruntergeladen werden kann. Nun hat Google drei neue Funktionen für den Browser angekündigt, die auf den letzten Google AI- und Gemini-Modellen beruhen.

So findet nun unter anderem Google Lens den Weg auf Google Chrome für Desktop-Rechner. Mit Google Lens können Nutzer und Nutzer nach Inhalten vom Browser-Screen über eine einfache Drag-and-Search-Geste suchen. Laut Google lässt sich nach allem suchen, was auf einer Website zu sehen ist, darunter auch Bilder und Texte. Die Suche lässt sich zudem noch verfeinern, und auch weiterführende Fragen stehen zur Verfügung, um sich in ein Thema tiefer einzuarbeiten.

Als weiteres Feature wird Google Chrome einen Tab-Vergleich einführen, der es ermöglicht, eine KI-basierte Übersicht von Produkten aus verschiedenen Browser-Tabs einzusehen. Laut Google soll so beispielsweise beim Online-Shopping ein besserer Produkt- und Preisvergleich möglich sein.

In Bezug auf die Google Chrome-Browserhistorie gibt es darüber hinaus eine Suchfunktion über Sprachbefehle. Damit können Nutzer und Nutzerinnen beispielsweise eine Frage stellen wie „Wie hieß das Café, das ich mir vor zwei Wochen angesehen habe?“, um entsprechende Suchergebnisse angezeigt zu bekommen. Die Funktion kann in den Einstellungen von Google Chrome ein- und ausgeschaltet werden und bezieht bei der Suche keine Daten aus dem Inkognito-Browser-Modus ein.

Während das Google Lens-Feature schon in den kommenden Tagen mit dem neuesten Update für Google Chrome veröffentlicht werden wird, sollen der Tab-Vergleich und die Sprachsuche in den nächsten Wochen den Weg in den Webbrowser finden. Zuerst sollen die Funktionen in den USA ausgerollt werden, weitere Länder sollen dann nach und nach folgen. Ein kleines YouTube-Video von Google zeigt das neue Google Lens im Browser noch einmal abschließend in audio-visueller Form.