Akku des iPhone 16 Pro soll bedeutend größer werden

In knapp 6 Wochen stellt Apple das iPhone 16 vor und laut den neusten Gerüchten soll die Akkukapazität vor allem beim iPhone 16 Pro deutlich steigen. Infos, die schon im April durchgesickert sind, haben schon auf größere Akkus hingewiesen, allerdings will der Leaker Instant Digital jetzt die genauen Spezifikationen der Akkus im iPhone 16 Pro und iPhone 16 Pro Max erfahren haben.

iPhone 16 Pro mit 3.577 mAh vs 3.274 mAh im iPhone 15 Pro

mit im iPhone 15 Pro iPhone 16 Pro Max mit 4.676 mAh vs. 4.433 mAh im iPhone 15 Pro Max

Die Veränderung der Kapazität des iPhone 16 Pro gegenüber dem Vorgängermodell zeigt den deutlichsten Unterschied mit einer Steigerung von über 9 Prozent (303 mAh). Beim iPhone 16 Pro Max ist der Anstieg zwar nicht so krass wie bei seinem kleineren Bruder, aber immerhin über 5 Prozent (254 mAh). In Kombination mit der verbesserten Effizienz sollten beide Geräte mit einer einzigen Ladung eine längere Nutzungsdauer aufweisen.

Darüber hinaus wird erwartet, dass man die neuen Modelle per Kabel mit 40 Watt und via MagSafe mit 20 Watt schnell aufladen kann. Aktuell gibt es maximal 27 Watt mit Kabel und 15 Watt via MagSafe und Qi2.