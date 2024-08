Superlist: Aufgaben-App der Wunderlist-Macher jetzt mit Widget-Integration

Über die ToDo- und Projektmanagement-App Superlist (App Store-Link) für iPhones, iPads, den Mac und als Webversion haben wir in der Vergangenheit bereits häufiger berichtet. Entwickelt wird die Aufgaben-Anwendung vom früheren Wunderlist-Team, das sich nach dem Verkauf von Wunderlist an Microsoft auf ein neues Projekt konzentriert hat.

Mit den letzten Updates hat Superlist wieder einiges dazu gelernt. So kann man mittlerweile Aufgaben in der Inbox frei sortieren und einfach mit dem Finger an die gewünschte Stelle ziehen. Und neben geteilten Listen wird die Anzahl der Personen angezeigt, die den Aufgaben mitarbeiten dürfen – das steigert die Übersichtlichkeit. Und auch die natürliche Sprache beherrscht Superlist mittlerweile: „Jetzt kannst du einfach ein Fälligkeitsdatum in den Aufgabentitel eingeben und es wird automatisch in das gewünschte Fälligkeitsdatum umgewandelt“, hieß es dazu beim Update.

Nun meldet sich das Superlist-Entwicklerteam erneut mit einer weiteren Aktualisierung zurück. Ab sofort steht Version 1.12.0 im deutschen App Store zum Download bereit, die eine besondere Neuerung mit sich bringt: Ein Schnellzugriff-Widget, auf das vom Homescreen oder Sperrbildschirm zugegriffen werden kann. Es lässt sich auch auswählen, auf welche der angelegten Listen man standardmäßig über das Widget zugreifen möchte.

Kleine Verbesserungen für alle Plattformen

Darüber hinaus hat das Superlist-Team in der Desktop-Anwendung eine Möglichkeit integriert, Anhänge und andere Inhalte in eine leere Aufgaben-Detailansicht oder Liste zu ziehen. In der Webversion wurde ein Problem beim Ziehen von Elementen in den oberen Bereich der Seitenleiste behoben.

Alle Plattformen haben zudem kleinere Optimierungen spendiert bekommen. So wird der Indikator für den Aufgabeninhalt jetzt auch angezeigt, wenn die Aufgabe nur einen Anhang hat, und nur der Ersteller bzw. die Erstellerin eines Teams hat das Recht, ein Team löschen zu können.

Obwohl Superlist noch immer ein paar Funktionen vermissen lässt, ist der Ansatz wirklich hervorragend. Solange ihr kein richtig großes Team seid und hochgeladene Dateien nicht mehr als 10 MB aufweisen, könnt ihr Superlist kostenfrei nutzen. Erst danach verlangt das Entwicklerteam rund 10 US-Dollar im Monat. Für die private Nutzung ist Superlist kostenlos.