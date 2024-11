Apple bietet das Gliederarmband für die Apple Watch jetzt auch in Gold an

Bei der Vorstellung der Apple Watch Series 10 hat Apple angekündigt, dass das Gliederarmband passend zur Apple-Watch-Farbe “Gold” auch in einer goldfarbenen Variante verfügbar sein wird. Mit etwas Verspätung startet jetzt das neue Gliederarmband in Gold, das weiterhin zum Preis von 349 Euro erhältlich ist.

Das Gliederarmband ist in einer Einheitsgröße für Handgelenksumfänge zwischen 135 und 195 Millimetern sowie in einer größeren Variante für Umfänge zwischen 150 und 200 Millimetern erhältlich. Es ist auch mit der 44mm Apple Watch kompatibel. Für das 46mm Armband bietet Apple ein Erweiterungskit mit vier zusätzlichen Gliedern an, sodass das Armband auch für Handgelenke mit mehr als 200 Millimetern Umfang passt.

Gefertigt wird das Armband aus einer 316L-Edelstahllegierung und besteht aus über 100 Einzelteilen. Der Bearbeitungsprozess ist so präzise, dass es fast neun Stunden dauert, alle Glieder für ein einzelnes Armband zu schneiden. Der spezielle Doppelfaltverschluss schließt nahtlos mit dem Armband ab, und dank eines einfachen Mechanismus lassen sich einzelne Glieder ohne spezielles Werkzeug ganz leicht herauslösen oder hinzufügen.

Eine Abholung im Apple Store ist derzeit nicht möglich, jedoch kann das neue Gold-Gliederarmband kostenlos nach Hause geliefert werden. Es eignet sich auch hervorragend als Weihnachtsgeschenk, denn die Lieferung soll rechtzeitig erfolgen; aktuell gibt Apple ein Lieferfenster zwischen dem 5. und 12. Dezember an.