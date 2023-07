Apple droht, FaceTime und iMessage in Großbritannien einzustellen

In Großbritannien erwägt die aktuelle Regierung, Änderungen am sogenannten Investigatory Powers Act (IPA), einem 2016 in Kraft getretenen Überwachungsgesetz, vorzunehmen. Diese Pläne würden von Technologieunternehmen wie Apple umfangreiche Änderungen in Bezug auf Sicherheit und Datenschutz verlangen. So berichtet BBC News.

Das Parlamentsgesetz erlaubt es dem britischen Innenministerium, Technologieunternehmen zu zwingen, Sicherheitsfunktionen wie die Ende-zu-Ende-Verschlüsselung zu deaktivieren, ohne die Öffentlichkeit darüber zu informieren. Das IPA ermöglicht auch die Speicherung von Internet-Browsing-Aufzeichnungen und erlaubt die Massenerfassung von personenbezogenen Daten im Vereinigten Königreich.

Derzeit wird dieser Prozess von einer unabhängigen Stelle im Rahmen eines Überprüfungsverfahrens überwacht. Technologieunternehmen können Einspruch erheben, bevor sie der Aufforderung nachkommen müssen. Nach der vorgeschlagenen Aktualisierung des IPA müsste die Deaktivierung von Sicherheitsfunktionen ohne Information der Öffentlichkeit sofort erfolgen.

Die britische Regierung hat ein achtwöchiges Konsultationsverfahren zu den vorgeschlagenen Änderungen des IPA eingeleitet, an dem sich Berufsverbände, Interessengruppen, Akademiker und die breite Öffentlichkeit beteiligen können. Apple hat nun ein neunseitiges Dokument vorgelegt, in dem viele der Änderungen verurteilt werden.

Auch Signal und WhatsApp mit Kritik an neuen Gesetzen

Das Unternehmen wendet sich gegen die Verpflichtung, das Innenministerium über alle Änderungen an den Sicherheitsmerkmalen von Produkten zu informieren, bevor diese freigegeben werden. Darüber hinaus kritisiert man die Verpflichtung für Unternehmen, die nicht in Großbritannien ansässig sind, sich an Änderungen zu halten, die ihr Produkt weltweit betreffen. Apple verurteilt zudem die Verpflichtung, sofort Maßnahmen zu ergreifen, wenn das Innenministerium die Deaktivierung oder Sperrung eines Merkmals verlangt, ohne dass eine Überprüfung oder ein Einspruchsverfahren stattfindet.

Apple weist im eingereichten Dokument auch darauf hin, dass einige der geforderten Funktionsänderungen eine Softwareaktualisierung erfordern würden und daher nicht ohne öffentliche Kenntnis umgesetzt werden könnten. Die Vorschläge „stellen eine ernsthafte und direkte Bedrohung der Datensicherheit und des Datenschutzes dar“, die auch Menschen außerhalb des Vereinigten Königreichs betreffen würde, so Apple.

Das Unternehmen fügte hinzu, dass es keine Änderungen an den Sicherheitsfunktionen speziell für ein Land vornehmen würde, die ein Produkt für alle User schwächen würden. Dies deutet darauf hin, dass Dienste wie FaceTime und iMessage in Großbritannien einfach entfernt werden, wenn die Änderungen der britischen Regierung durchgesetzt werden sollten.

Apple, WhatsApp und Signal wehren sich auch gegen eine Klausel im britischen Gesetzesentwurf zur Online-Sicherheit. Diese würde es der britischen Kommunikationsaufsichtsbehörde erlauben, Unternehmen zu verpflichten, eine Technologie zu installieren, die in verschlüsselten Messaging-Apps und anderen Diensten nach kinderpornografischem Material (engl. CSAM) sucht. Signal hat damit gedroht, den eigenen Dienst im Vereinigte Königreich nicht mehr anbieten zu wollen.