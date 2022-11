Apple & MLS: Season Pass für den 1. Februar 2023 angekündigt

Apple und die Major League Soccer (MLS), die höchste Fussball-Spielklasse der USA, haben heute bekannt gegeben, dass der MLS Season Pass am 1. Februar 2023 auf den Markt kommen wird. Damit wird Fans in über 100 Ländern und Regionen ein Aboservice angeboten, mit dem alle MLS-Livespiele der regulären Saison, die kompletten Playoffs und der Leagues Cup angeschaut werden können — und das alles ohne Einschränkungen.

Mit dem MLS Season Pass wird die MLS auf einfache und effiziente Art und Weise einem weltweiten Publikum zugänglich gemacht: Alle Spiele werden auf Milliarden von Geräten über die Apple TV-App auf Apple-Geräten, Smart-TVs, Streaming-Geräten, Set-Top-Boxen und Spielekonsolen sowie im Internet unter tv.apple.com verfügbar sein. Die Einführung des MLS Season Pass ist der offizielle Startschuss für die 10-jährige Partnerschaft zwischen der MLS und Apple — zeitgleich eine historische Premiere für eine große Profi-Sportliga.

Darüber hinaus hat der St. Louis City SC heute seine Trikots für die erste Saison des Vereins vorgestellt und damit das Apple TV-Badge am Ärmel enthüllt. Alle 29 Vereine werden Apple TV-Badges in einer anderen Farbe tragen. Die Trikots der anderen Vereine werden in den Wochen vor Beginn der regulären Saison 2023 präsentiert.

Spiele werden auf Englisch und Spanisch kommentiert

Der MLS Season Pass bietet den Fans der MLS ein umfangreiches Programmangebot, einschließlich aller MLS- und Leagues Cup-Spiele sowie hunderte von MLS NEXT Pro- und MLS NEXT-Spielen während der Saison. An Spieltagen bietet der MLS Season Pass eine exklusive Liveshow, damit die Fans kein Tor oder Abwehraktion verpassen, sowie Spielwiederholungen, Highlights und Analysen. Ab dem 1. Februar können Fans den MLS Season Pass über die Apple TV App abonnieren. Die Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Die Spiele der MLS werden von Sprechern und Sprecherinnen auf Englisch und Spanisch kommentiert, zudem können Fans Radioübertragungen der Clubs über die Apple TV-App anhören. Alle Spiele mit Beteiligung kanadischer Teams werden auf Französisch verfügbar sein. Die Spiele finden hauptsächlich samstags und mittwochs statt, einige wenige auch sonntags. Die meisten Spiele werden um 19.30 Uhr Ortszeit angepfiffen, die Vorberichterstattung beginnt um 19.00 Uhr Eastern Time. Einige Spiele pro Woche können zu anderen Zeiten ausgestrahlt werden.

Die reguläre MLS-Saison 2023 wird am 25. Februar beginnen. Das erste bekanntgegebene Heimspiel ist das Spiel des MLS-Pokalsiegers 2022, Los Angeles FC, gegen die LA Galaxy. Das Match, das ganz im Zeichen der Stadtrivalität in Los Angeles stehen wird, ist das erste reguläre MLS-Saisonspiel seit 2002, das wieder im Rose Bowl Stadium ausgetragen wird. Alle Spiele des „MLS is Back“-Eröffnungswochenendes können kostenlos über die Apple TV App angeschaut werden.

Foto: Apple.