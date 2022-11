Evernote: Notiz- und Aufgabenverwaltung wird von Bending Spoons übernommen

Auch auf meinen Apple-Geräten kommt die Notiz- und Aufgabenverwaltung Evernote (App Store-Link) schon seit einigen Jahren zufriedenstellend zum Einsatz. Rezepte, Zitate, Webartikel, ToDo-Listen, Mitschriften – so ziemlich alles lässt sich mit Evernote unter einem Dach versammeln, sortieren und verwalten. Nun hat das Unternehmen bekanntgegeben, dass man von Bending Spoons, einem italienischen Anbieter von mobilen Apps, übernommen wurde. Die Transaktion soll laut Aussage Evernotes in einem Blogbeitrag voraussichtlich Anfang 2023 abgeschlossen sein.

„Für Evernote ist diese Entscheidung der nächste strategische Schritt auf unserem Weg, eine Erweiterung Ihres Gehirns zu sein. Der Weg, den wir in den letzten Jahren eingeschlagen haben, indem wir unsere Apps umgestaltet haben, um den Nutzen von Evernote zu erweitern und seine Attraktivität zu steigern, hat neue Funktionen, eine starke Fokussierung auf unsere Kunden und letztlich eine #everbetter Produktivitätslösung an der Schwelle zur nächsten Innovations- und Wachstumsphase ermöglicht. Die Zusammenarbeit mit Bending Spoons wird diese Reise beschleunigen und die Bereitstellung von Verbesserungen in unseren Teams, Professional, Personal und Free-Angeboten beschleunigen.“