Apple Pay in Deutschland: Nutzerzahlen steigen rapide an

Seit diesem August können Kunden der deutschen Sparkassen als erste Bankkunden in Deutschland auch ihre Girokarten zur Zahlung per Apple Pay verwenden. Auch ich mache gerade in Corona-Zeiten von den zahlreichen Vorteilen des kontaktlosen Bezahlens gerne Gebrauch. Mittlerweile unterstützt der deutsche Einzelhandel flächendeckend das kontaktlose Zahlen über iPhone oder Apple Watch, so dass man beim regelmäßigen Einkaufen nicht vor Probleme gestellt wird.

Wohl auch bedingt durch den Vorstoß der Sparkassen, der in Deutschland der beliebteste Anbieter von Giro- und Gehaltskonten ist, hat Apple Pay in kürzester Zeit rasante Zuwachszahlen verzeichnen können. „Die Sparkassen werden im Dezember mehr als 1,5 Millionen Apple-Pay-Nutzer haben, das sind nochmals dreimal mehr als im August“, erklärte dazu Apple Pay-Chefin Jennifer Bailey in einem Interview mit der Welt am Sonntag.

Wie der zugehörige Artikel von Die Welt berichtet, ist „etwa jeder zweite Deutsche über 14 Jahren“ Kunde der Sparkassen, mehr als 46 Millionen Girocards seien im Umlauf. „Der Start von Apple Pay mit der Girocard war eine der erfolgreichsten Produkteinführungen der Sparkassen in den letzten Jahren“, so Joachim Schmalzl, Geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes gegenüber der Welt. Apple Pay habe damit die Erwartungen des Sparkassenbundes übertroffen.

Regulierungsbehörden mit kritischem Auge

Apples kontaktloses Bezahlsystem Apple Pay kooperiert aktuell mit mehr als 2.600 Banken, Finanzinstitutionen und Unternehmen weltweit. Und auch wenn Apple wiederholt betont, dass die Apple Pay-Plattform die Chancen kleinerer Marktteilnehmer gegenüber der Konkurrenz erhöhe, sind durch die kontaktlosen Zahlungssysteme der großen Anbieter wie Apple, Google und Samsung auch die Regulierungsbehörden alarmiert. EU-Finanzkommissarin Mairead McGuinness bezeichnete die beim Bezahlen anfallenden Daten gar als „Goldmine“. „Dies ist eine Revolution im Zahlungsverkehr – und in dessen Regulierung und Überwachung“, erklärte McGuinness. „Die Notwendigkeit gleicher Wettbewerbsbedingungen ist wichtiger als je zuvor.“

Es bleibt abzuwarten, ob und wann andere deutsche Banken mit ihren Girocards für Apple Pay nachziehen – und wie sich der Markt in Zukunft entwickeln wird. Wohl auch bedingt durch die diesjährige Coronavirus-Pandemie setzen immer mehr Kunden auf komplett kontaktloses Bezahlen, wie es auch in vielen Bereichen des Einzelhandels empfohlen wird. Und gerade Apple Pay ist in diesem Fall eine der schnellsten und praktischsten Optionen.