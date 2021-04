Apple Podcasts: Weitere Details zum neuen Abo-System

Während der gestrigen Keynote hat Tim Cook in rasender Geschwindigkeit auch von einem neuen Podcast-Produkt gesprochen. Im Hagel der ganzen Neuerscheinungen, die gefühlt minütlich auf das Publikum einprasselten, war aber für kleinere Details keine Zeit. Nun hat Apple aber weitere Informationen zur neuen Apple Podcasts-App und einem bevorstehenden Abo-Modell mitgeteilt.

Neben Millionen von kostenlosen Sendungen sollen in der Apple Podcasts-App (App Store-Link) ab Mai dieses Jahres in über 170 Ländern und Regionen weltweit auch Premium-Abonnements verfügbar sein,

„die eine Vielzahl an von den ProduzentInnen festgelegten Vorteile beinhalten, wie beispielsweise werbefreies Hören, Zugang zu zusätzlichen Inhalten und frühzeitigen oder exklusiven Zugang zu neuen Folgen. HörerInnen können Premium-Abonnements von unabhängigen Stimmen und aufstrebenden Studios wie Tenderfoot TV, Pushkin Industries und QCODE bis hin zu führenden Medien- und Unterhaltungsgrößen, wie NPR, Los Angeles Times, The Athletic und Sony Music Entertainment genießen.“

Ab dem nächsten Monat können HörerInnen in der überarbeiteten Apple Podcasts-App auch Kanäle, Gruppen von Sendungen, die von den ProduzentInnen mit Titeln, Beschreibungen und Grafiken versehen wurden, entdecken. Nutzer haben die Möglichkeit, sowohl kostenlose als auch bezahlte Kanäle zu durchsuchen. Dazu wird mit iOS 14.5 in der neu gestalteten Podcasts-App auch ein verbesserter Tab „Suche“ eingeführt, der schnellen Zugriff auf die Top Charts und Kategorien bietet.

„Apple Podcasts bietet neue, sehr schön gestaltete Seiten für jede Sendung und Folge, die das Verfolgen, Hören und Teilen erleichtern. Das neue ‚Smart Play‘ hilft HörerInnen, episodische Sendungen automatisch ab der letzten Folge zu hören und Sendungen, die man ab der ersten Folge hören sollte, starten vom Beginn jeder Serie. HörerInnen können jetzt auch einzelne Episoden in der Mediathek speichern. Die werden für die Offline-Wiedergabe heruntergeladen und können so einfach gekennzeichnet werden, um sie später in der Mediathek anzuhören.“