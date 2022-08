Apple TV+: Heute starten „Memorial Hospital“ und neue Die Snoopy Show-Folgen

Apple erweitert kontinuierlich das Angebot beim eigenen Videostreaming-Dienst Apple TV+. An diesem Freitag startet beispielsweise die neue Serie „Memorial Hospital“ („Five Days at Memorial“ im englischen Original), und auch die beliebte Serie The Snoopy Show bekommt neue Folgen spendiert.

Memorial Hospital greift in eindrücklichen Bildern die Katastrophe des verheerenden Hurricans Katrina und seine Auswirkungen auf die Stadt New Orleans auf. Basierend auf tatsächlichen Ereignissen erzählt Memorial Hospital die Geschichte des erschöpften Pflegepersonals eines Krankenhauses in New Orleans, die inmitten der Nachwirkungen des Sturms schwere Entscheidungen treffen mussten.

Die neue Serie ist ab dem heutigen 12. August 2022 verfügbar, Apple stellt zum Start die ersten drei Folgen zur Verfügung. Weitere fünf Episoden sollen jeweils wöchentlich am Freitag veröffentlicht werden. Für weitere Eindrücke zur Apple TV+ Neuerscheinung haben wir euch den Trailer zu Memorial Hospital eingebunden.

Etwas weniger dramatisch geht es in der seit mittlerweile eineinhalb Jahren bei Apple TV+ verfügbaren Serie The Snoopy Show zu. Fans der kultigen Animationsserie können sich nun über insgesamt sechs neue Folgen in der zweiten Staffel freuen. Diese sind mit den Titeln „Déjà Beagle“, „Beagle überall“, „Campus-Beagle“, „Nicht schlecht für einen Beagle“, „Glück ist deine Lieblingsbeschäftigung“ und „Glück ist ein Lied in deinem Herzen“ versehen worden und ab sofort bei Apple TV+ abrufbar. Auch hier gibt es ein kleines YouTube-Video für weitere Impressionen.