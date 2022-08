Apple One: Service-Paket in nur 30 Sekunden erklärt

Auch wir haben in unserer kleinen Büro-Familie Apple One abonniert. Aber was genau ist das eigentlich? Welche Dienste sind im Service-Paket enthalten? Und was kostet der ganze Spaß?

Das mit den Preisen ist relativ einfach – es gibt nämlich nur drei unterschiedliche Pakete. Mit ihnen kann man, verglichen mit der separaten Buchung der einzelnen Dienste, bis zu 16 Euro pro Monat sparen.

Einzelperson: Music, tv+, Arcade und iCloud+ (50GB) für 14,95 Euro

Music, tv+, Arcade und iCloud+ (50GB) für 14,95 Euro Familie (6 Personen): Music, tv+, Arcade und iCloud+ (200GB) für 19,95 Euro

Music, tv+, Arcade und iCloud+ (200GB) für 19,95 Euro Premium (6 Personen): Music, tv+, Arcade, iCloud+ (2TB) und Fitness+

In einigen englischsprachigen Ländern gehört auch Apple News mit zum Service-Paket von Apple One, hierzulande ist die Nachrichten-Sammlung allerdings nicht verfügbar.

Für einen schnellen Überblick über die enthaltenen Services hat Apple unlängst einen 30 Sekunden kurzen Clip auf YouTube veröffentlicht: