ARD Audiothek: Neuer Dunkelmodus in Blau, CarPlay Optimierungen & mehr

Was genau bietet eigentlich die ARD Audiothek (App Store-Link)? Bevor wir auf die Neuheiten eingehen, hier eine kurze Zusammenfassung: „Hören Sie, was Sie wollen, wann Sie es wollen: Dokumentationen, Hörspiele, Interviews und Comedy. Entdecken Sie neue Sendungen und hören Sie, was die Redaktion Ihnen empfiehlt“, heißt es von den Machern.

Die übersichtlich gestaltete Anwendung ist in vier Bereiche unterteilt, die über ein Menü am unteren Bildschirmrand erreicht werden können: Entdecken, Meins, Themen und Sender. Egal ob eine aktuelle Sendung oder eine Aufnahme aus dem Archiv, mit der ARD Audiothek soll man alle entsprechenden Inhalte finden können. Zudem gibt es täglich neue Empfehlungen aus der Redaktion, die Möglichkeit, Sendungen zu abonnieren und eigene Playlists zu erstellen. Für unterwegs können Inhalte auch offline gespeichert werden, und für den Hörgenuss am Abend steht ein Dunkelmodus bereit.

Neu in Version 2.5.0

Im Meins-Bereich und über die Senderseiten können Sie bis zu vier Livestreams speichern und so einfacher als bisher Radio hören.

Entdecken Sie einen neuen Darkmode in dunklem Blau.

Die Wiedergabe über Apple CarPlay funktioniert nun wieder absturzfrei.

Ein Problem mit Sortieroptionen in den Abos wurde behoben.

Performance-Optimierungen im Meins-Bereich.

Das Update auf Version 2.5.0 der ARD Audiothek steht ab sofort allen Nutzern und Nutzerinnen im deutschen App Store kostenlos zum Download zur Verfügung. Für welche Inhalte aus der ARD Audiothek könnt ihr euch am meisten begeistern?