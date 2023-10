Apple vs. Caltech: Jahrelanger WiFi-Chip-Patentstreit beigelegt

Apple und sein WiFi-Chip-Lieferant Broadcom haben eine Einigung mit dem California Institute of Technology (Caltech) erzielt und damit einen jahrelangen Rechtsstreit um Patente für drahtlose Kommunikation beendet. Das berichtet Reuters.

Die genauen Bedingungen der Einigung wurden nicht bekannt gegeben, aber Caltech wird seine Klage gegen Apple und Broadcom vorläufig fallen lassen, so dass das Unternehmen in Zukunft keine neue Klage einreichen kann. Caltech verklagte Apple und Broadcom bereits 2016 und warf den beiden Unternehmen vor, eine Reihe von WiFi-Patenten zu verletzen, die Kodierungs- und Dekodierungsschaltungen zur Verbesserung der Datenübertragung und -leistung abdecken. Die Klage von Caltech bezog sich auf Technologien, die im iPhone, iPad, Mac und der Apple Watch zur Anwendung kommen.

Mit einer Gegenklage versuchte Apple schließlich, die Patente für ungültig erklären zu lassen – eine Taktik, die nicht erfolgreich war. Im Jahr 2020 entschied ein Geschworenengericht, dass Apple und Broadcom tatsächlich gegen die Patente von Caltech verstoßen hatten, und Apple wurde zur Zahlung von 838 Millionen Dollar verurteilt, während Broadcom 270 Millionen Dollar zahlen sollte. Auch wir berichteten seinerzeit über den Rechtsstreit.

Apple und Broadcom legten Berufung gegen Schadensersatzforderung ein

Die beiden Unternehmen wurden zusammen zur Zahlung von 1,1 Milliarden US-Dollar verurteilt, was eine der höchsten Zahlungen in der Geschichte der USA in einem Patentstreit gewesen wäre. Apple und Broadcom legten gegen die Entscheidung Berufung ein, und das US-Berufungsgericht für den Federal Circuit entschied schließlich, dass die beiden Unternehmen zwar gegen Caltech-Patente verstoßen hatten, der Schadensersatz jedoch nicht gerechtfertigt war. Die Vorinstanz hatte ein zweistufiges System zur Festsetzung von Schadensersatz auf der Grundlage unterschiedlicher Lizenzgebühren verwendet, was nach Ansicht des Berufungsgerichts rechtlich nicht haltbar war.

Es wurde ein neues Verfahren angeordnet, in dem der Betrag, den Apple und Broadcom an Caltech zu zahlen hätten, neu berechnet werden sollte. Anstatt sich einem zweiten Prozess zu unterziehen, teilten Apple, Broadcom und Caltech dem Gericht im August mit, dass ein möglicher Vergleich in Arbeit sei – dieser ist nun auch offiziell durchgewunken worden.